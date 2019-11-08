拍片籲小心「暴徒做議員」 民建聯：爭話語權

民建聯近日推出短片，包括：身穿黑衣、戴防毒面罩的教師教學生「指鹿為馬」，「暴力」即「和平」，民建聯以此呼籲選民為下一代投理性一票；另一短片有候選人周一至五穿上白色衫，對街坊笑容可掬，爭取支持，但周末或變身「黑衣暴徒」；最新一條短片，提到民建聯着緊社區每件小事，他們在修橋補路時，「暴徒」正在掘磚堵路。

陳學鋒表示，民建聯之前都有在facebook上介紹各區議員、社區幹事的工作，但現時的社會狀况，講來無人聽，「中央宣傳是全面化，要爭取話語權、吸引注意」。他認為，黨內評估現時情况迴避不到政治議題，反暴力等立場要清晰表達，否則對支持者而言「不敢講怎撐起香港」，他們在地區上聽到很多市民叫民建聯「唔好咁鵪鶉」。

否認抹黑之嫌

陳學鋒：暴徒才會對號入座

陳學鋒說，未來宣傳方向都是希望「谷沉默大多數」，不少中間選民都屬「沉默大多數」，希望暴力停止，香港不要再亂下去。至於會否有抹黑民主派對手之嫌，他稱「暴徒」才會對號入座。

「成功爭取」政績須獲支持

不會與政府割席

被問到會否刻意與政府劃清界線，陳學鋒稱在地區議題上，不少成功爭取的政績都要有政府支持，所以不會特別劃清界線。陳學鋒為堅摩區候選人，對手是黃健菁和林雪迎。

工聯會會長吳秋北表示，該會在不同區有不同的宣傳策略，若對手是空降的「反對派」，會了解對方過去的言行，有否經常包庇「暴徒」，如有就會有針對性的宣傳。至於會否為吸票而與政府劃清界線，他稱「冤有頭，債有主」，作出暴力行為的不是政府，所以他們會鼓勵政府積極做措施「止暴制亂」，會批評政府，但不會割席。

（區選前哨戰）