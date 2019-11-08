退黨未保平安 前建制候選人：兩面不是人

4人除政黨牌頭 3否認為選情

除下政黨牌頭參選區議會的至少包括：原為民建聯的黃達東、自由黨張景勛、新民黨李文龍、新民黨譚領律等，他們被質疑是因為反修例風波而想與建制政黨撇清關係。前3者都否認退黨是與反修例風波有關，在美孚南選區爭取連任的黃稱2月已退出民建聯；張說3月已退出自由黨，反修例風暴還未捲起；李文龍在4月退黨，承認是街坊、義工不希望他牽涉到政治爭拗，但與反修例風暴無關。

譚領律在7月退出新民黨時表示，是對近期香港發生的連串事件感到痛心，而政黨立場所限，對他的信念和價值觀造成嚴重衝擊。譚接受訪問時表示，當時因為反修例風波受到很大的政治壓力，但退黨的選情因素不大，反而當時曾考慮社會對立，退黨後他反而「兩面不是人」，選舉資源亦是很大問題。

支持者質疑會否企「暴徒」一方

譚領律又說，有部分建制支持者表明對他有質疑，「以往他信任我，因為我個黨，我退黨後立場模糊，質疑我會否企在『暴徒』的一方」；他續稱，民主派的支持者，亦會質疑他是否為了選舉才退黨，區選是兩個政治陣營對決的性質，不會因為他退了黨，就對他由不信任變為信任。所以，他不認為退黨對選情有正面影響和得益，「只係鬧得我無咁勁」。

不是建制派政黨，批評政府時是否可以更無拘束？他稱，到這階段不會每事表態，但無政黨包袱的確較輕鬆，不需要考慮黨的立場。至於他現時是否建制派，他說仍然在摸索中，希望嘗試走中間獨立的路線。

稱失政黨資源 專心地區工作

「啟德中及南」是新選區，張景勛在2月時一度與經民聯爭位，張於3月時退出自由黨。張景勛接受訪問時表示，很多人都揣測他是否因為反修例風波而退黨，有居民會質疑「你不是自由黨嗎？」他強調不是因為逃避某些問題而變身成獨立候選人，也不是因為擔心選民不喜歡而退黨。他稱，是時間分配的問題，想退出自由黨，專心做地區工作，現時無政黨資源協助，是「一手一腳做」。至於會否仍定義自己為建制派，他說有市民關心其政治取向，他稱自己是建制派。

在天后選區爭取連任的李文龍表示，當初加入新民黨是為更好服務居民，但居民之後覺得他入黨後牽涉太多政治。他稱，的確很多人認為他退黨是為選票，但退黨後少了政黨的支持，難以評估對選情的影響。

上述候選人對手見表。

明報記者 何宛兒

（區選前哨戰）