學者組選舉觀察 促政府公開承諾如期區選

浸大政治及國際關係學系副教授陳家洛稱，在香港現時社會氣氛下，「看不到任何理由取消選舉」，他稱香港民意研究所兩次民調都有七成受訪者反對押後選舉，顯示不同政見市民都希望藉選舉表達意見。中大新聞與傳播學院客席講師梁啟智稱，選舉是處理社會紛爭的重要手段，「世界有地方打了幾十年內戰，在威脅下都會用選舉去解決問題」；若單提出延後、取消去處理選舉安全的憂慮，是消極做法，「並不是港人做事方式」。

浸大政治及國際關係學系兼任講師黎恩灝稱，國際多因天災而取消、押後選舉，「人禍是很少數」，建議政府與持份者協商，以至請國際專家來港觀察選舉；否則若一個欠公信力的政府取消、押後選舉，將會造成更大社會衝突。他稱警方應盡量保障，而非阻礙候選人的選舉活動。

陳家洛亦指出，選舉主任審查候選人資格標準不一，他舉例有人不問「光復香港，時代革命」意思便可入閘，但有參選人則被提問，批評此舉令參選人無所適從並延誤選舉工程，並稱有11區候選人因擔心被DQ安排「Plan B」而出現撞區，強調是非必要。