建制跨黨靜默遊行 籲保選舉安全 稱己方街頭競選幾全停 斥政府不作為

另外，立法會議員何君堯前日在屯門碼頭啟豐商場門外設街站時，遭獻花男子刺傷胸口。新界北總區重案組調查後，昨日將案由傷人改列企圖謀殺處理。被捕30歲姓董男子暫控一項企圖謀殺罪，今午粉嶺裁判法院提堂。

民建聯、工聯會、新民黨、實政圓桌、自由黨和經民聯等建制派政黨派員靜默遊行。遊行未有申請不反對通知書，以候選人選舉活動的形式舉行。陳克勤說，遊行中使用的橫額和直幡都會計算選舉經費。遊行約180人參與，包括各黨派的立法會議員和區選候選人。

被問到政府應提出什麼具體措施，工聯會立法會議員麥美娟表示，當下有人提出方法阻止他人投票，認為相關行徑已違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》，稱現行法例已可處理這些不公平問題，「但不見選管會有行動」。麥促選管會應主動調查。

民建聯主席李慧琼表示，該黨逾70個地區辦事處過去數月受超過100次破壞，該黨候選人在地區宣傳時不時被滋擾和包圍，要求選管會盡快提出實際有效的措施去確保候選人、義工和其支持者的人身安全。

實政圓桌田北辰表示，選舉是香港的文化，任何人暴力襲擊候選人會造成長遠的傷害，強調「選舉是嚴肅的事，不能延遲或者取消」。

稱競選團隊受人身威脅已投訴

建制派指出，該陣營的候選人落區時經常受到滋擾和衝擊，大量宣傳品被人毁壞，辦公室被人故意破壞和縱火等，令競選團隊和選民面對前所未有的人身威脅，街頭選舉活動幾乎要完全停頓。他們表示，已向選管會和政府多番投訴選舉不公的問題，但當局至今仍未妥善處理和提出有效措施應對，明言對選管會和政府的不作為表示失望和憤怒。

選管會昨再次發聲明，表示正全力以赴為是次選舉做準備，並為有機會出現的突發情况制定應對方案，力求選舉可以在公開、公平及誠實的情况下進行。

選管會：全力以赴力求公平

選管會又說，巿民若遇上任何暴力事件，不論是否與選舉有關，應即時向執法機關報案，讓執法機關把進行舞弊或非法行為的人繩之於法。

麥美娟參選葵青偉盈選區，對手是公民黨冼豪輝；李慧琼參選九龍城區土瓜灣北選區，對手是社民連梁國雄；田北辰參選荃灣愉景選區，對手是荃民議政劉卓裕。