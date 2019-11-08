建公眾參與監察機制 創科措施倡顧及市民憂慮

經濟轉型難從根本解決社會問題

「創科行業為年輕學生帶來新就業出路，但並非解決政治問題的出路。」麥嘉晉說， 創科本是現時全球發展大趨勢，政府大額投放資源屬正常舉措，強調經濟轉型無法從根本解決社會問題。

目前社會對政府信任度低，作為創科業界一員、開發智能耕種技術的麥嘉晉稱，不只是政府措施，社會氣氛同時影響市場活動，「我們與合作伙伴洽商，在引入人面識別技術或其他涉及個人資料的技術都會覺得，現時政治敏感，不太夠膽使用，避免用家有不必要憂慮」。

「智慧燈柱」事件突顯現政策缺欠

麥嘉晉說，創科是整個社會發展的其中一個部件，如要解決社會問題，必要將市民憂慮納入政策考慮。以「智慧燈柱」為例，他建議，令公眾能參與監察，「不然政府如何說會刪片、不儲存都不會（有人）相信」，監察的方法可以立例、組成監察委員會等，「而市民進入監察委員會終究也是政治問題」，因涉及選拔機制，故他重申「政治問題必須由政治解決」。