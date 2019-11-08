「如何建構對話平台」會議最年輕成員 麥嘉晉：勿再以過時政策對年輕人

明報編輯部

反修例示威中很多參加者都是年輕人，不少為學生。曾是民主思路聯席召集人、80後的麥嘉晉8月獲政府邀請到禮賓府出席「如何建構對話平台」會議，是會議當中最年輕的成員。他表示，回歸後在港成長的年輕人躁動不安有迹可尋，不論是經濟出路、樓價或政制，「22年來上街上過、講又講過，但（政府）無回應過」，認為年輕人想「博一鋪」是正常；又反問政府，如果眼見年輕一代不安，要反思一直以來運行的模式是否遏制了他們的聲音？並建議政府不能再以過時的政策對待年輕人。

明報記者 林穎茵

Z世代心繫香港 擁強烈自主性

80後的麥嘉晉在大學時期任香港大學學生會會長，曾是由湯家驊創辦的智庫民主思路的聯席召集人，並於2016年參加立法會選舉，最終落敗；至今年6月，因與民主思路「在落實路線上的觀點和角度存在不能兼容的差異」，宣布退出。目前，麥嘉晉為發展城市農業科技的初創企業FarmacyHK的創辦人及行政總裁，同時出任多個政府諮詢委員會委員。

6月以來，年輕人走上街頭，前仆後繼。「因為這次風波，我聽了很多年輕人的聲音」，麥嘉晉表示，有資深經驗的政治人物未必明白年輕人心態，「上街的年輕人很多都是97後出生，他們的成長背景是回歸後的香港，對於香港有很深的感情，他們見到制度上的不公」。97後出生、「Z世代」的人自小與科技產物、網絡等一同成長，同時生活在虛擬及現實世界，享受「科技充權」，講求即時、迅速的反應，他們亦是有史以來教育普及程度最高的世代。

訴求被漠視22年 青年寧博一鋪求改革

政府口中向來「行之有效」的制度如何崩壞？麥嘉晉說，按照現行機制，不論是特首選舉、立法會選舉，22年來無法回應青年的期望，民生問題如樓價亦解決不到，「不少年輕人會憂慮2047，當香港『50年不變』到期時，不知會變成如何」，屆時他們正值壯年，香港是他們安身立命的地方。「如果見到趨勢走不下去，你覺得他們會容忍溫水煮蛙到2047，還是現在『博一鋪』，以求一個改革的機會？」他認為，政府須檢討一直以來運行的管治模式是否遏制了年輕人聲音。

諮詢架構被動 易排除年輕聲音

身為「工業貿易諮詢委員會」、「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金計劃管理委員會」委員，麥嘉晉說，政府現時的諮詢架構中，委員多是「I don't know what I don't know」（我不知道我不知道的），往往是被動式的「被諮詢」，而非真正主動出擊，就所熟悉的問題提出意見，如果諮詢組織所屬的決策部門不積極諮詢及聽取意見，「年輕的聲音便被排除於政策以外」。他認為，政府不能再以過時的政策對待年輕人，「這個世代的人有強烈自主性，政府要明白年輕人想要有聲音在體制之內」。他以馬來西亞設「青年與體育部」為例，其部長上任時年僅25歲，團隊也是30出頭，由年輕人主導，與政府其他決策部門同級同權，提出的政策會影響國家政策以及預算，真正為年輕人充權。

曾任職企業管理諮詢公司的麥嘉晉又以商業管理類比，勸喻政府部門「要學識交出權力，過渡至新一代」，否則一直由前人佔據管理層，會令公司停滯不前，缺乏創新能力。