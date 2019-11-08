佔旺女村長暴動罪成 官指智障不礙辨是非

被告畢慧芬（24歲）否認兩項暴動罪。控方案情指出，被告2016年2月9日凌晨身穿黑色外套及長褲、戴黃色冷帽、眼罩及白色手套，在旺角豉油街一帶曾掘起行人路的磚塊，又將雜物拋入火堆中。

練官：警員證人誠實可靠 另有新聞佐證

法官練錦鴻裁決稱，控方傳召3名警員均誠實可靠，加上有新聞照片及錄影佐證，案發事件必然屬於一場非法集結，在場暴力示威者同時干犯暴動罪。縱使3名警員證人均不能證明被告在場，但被告親自在警誡下承認在場，有掘磚並遞交給「志同道合」的人，以及聲稱幫清潔工處理垃圾而將紙皮拋入火堆。練官認為，被告必然知道掘磚目的，也知道「志同道合」的人企圖襲擊警方。至於將紙皮拋入火堆，練官形容被告幫助清潔工的辯解「不合情理得令人失笑」，稱她有意令火燒得更厲害。

練官強調，雖然被告無親手掟磚及襲擊警員，但她掘磚遞磚的行為顯示，她與其他暴力示威者目的一致，兩者角色有異，但刑責相同；對於醫生證實被告有輕度智障，但其狀况不影響她分辨是非的能力，故此裁定她兩項暴動罪成。

【案件編號：DCCC570/18】