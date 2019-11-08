座駕遭撞停 曹貴子妻捱斬

遇襲女子為曹貴子的55歲妻子歐翠儀，她手腳中刀受傷，由救護車送院時清醒。事發於昨午4時許，曹妻乘坐24歲姓楊男司機駕駛的七人車，沿康樂園路往康樂園閘口行駛，至東鐵路軌對上行車天橋時，尾隨私家車突從後撞上，楊停車查看，私家車其中一名持刀男子落車，並衝前向坐於後座的曹妻揮刀襲擊，行兇後乘坐原車逃離現場，楊遂報警求助。

涉事七人車後座座椅、地氈均遺留血迹，車廂亦有染血紙巾，警方事後封鎖現場調查，並在附近一帶兜截，案件列傷人處理，由大埔警區重案組跟進，追緝兩名犯案時戴帽及口罩男子，其中一人持刀。

曹貴子兩官非 涉詐騙欠債

兩年前獨立股評人David Webb發表「謎網50」關係圖，稱有50家上市公司互相持股構成一個網絡，其中曹貴子曾有份出任最高決策人的康宏環球（1019）及康健國際醫療（3886）都是核心股份。廉政公署早前起訴康宏環球前執行董事曹貴子與5名康宏前高層，涉嫌一宗串謀安排發行債券詐騙，以及一宗串謀收購關連公司獲利。曹貴子今年3月將大埔天賦海灣3單位及5車位作按揭抵押，向星澈有限公司借貸1億元，惟未能如期還款遭入稟，早前被法庭頒令交出物業業權。

醫生曹貴子於1989年成立康健醫務中心，兩年後以連鎖形式經營，康健國際2000年於創業板掛牌，當時獲得長和（0001）創辦人李嘉誠旗下長實入股做基礎投資者，2005年蔡志明亦入股。隨着生意愈做愈大，2008年再轉主板上市。