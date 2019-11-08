石棺案首被告：次被告屢提「老笠」事主

稱事主好拍檔 合作賺數百萬

被告依次為曾祥欣（現年30歲）、劉錫豪（22歲）及張善恒（25歲），被控2016年3月4日在香港謀殺男子張萬里（別名阿J，終年28歲）。

別名「阿T」的首被告曾祥欣昨自辯稱，2007年認識事主，形容對方「好好嘅生意拍檔」，事主有時在兩所財務公司工作，曾祥欣作為中介人，介紹朋友借錢，兩人從中「抽佣」，合作多年來賺錢數百萬元。他又解釋，「There」組織只是他創立的「T.here」WhatsApp聊天群組，意思是「我叫阿T，喺個群組入面」。多名成員有時會約出來聊天，有提過事主價值3000萬美元，又談過教宗、奧巴馬等人物，但「純粹傾偈、搞笑」。

There聊天群組 事主值錢純搞笑

2016年2月底，事主與曾祥欣傾談合作投資澳洲房地產項目，希望曾祥欣借500萬元不果，其後屢次降低借款金額。曾祥欣自覺「畀人呃緊」，建議「整蠱」事主，次被告則說「老笠佢（事主）一次」。

3被告原擬在觀塘海濱「老笠」事主，但案發日凌晨發現閉路電視太多，打消念頭。惟次被告說「點都要老笠佢（事主）一次，要錢同大佬交代」。事主案發日抵涉案單位後，在閣樓的曾祥欣突聞事主大叫，其後目睹次被告掩住事主臉及壓住他，事主下方亦壓住第三被告。次被告指示曾祥欣取針筒「拮」事主腳部注射酒精，曾祥欣形容「我好驚」，「佢（次被告）個樣好兇，所以佢叫我做咩咪做」。聆訊今續。

【案件編號：HCCC459/16】