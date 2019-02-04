消防喉轆無水 100毛主播葬火海 叫醒父母逃生 「銀紙彤」折返房間遇難

昨晨4時42分，豐盛苑富盛閣9樓一單位起火並冒出濃煙，單位內26歲女子突聞到燒焦味，步出房門發現客廳起火，連忙叫醒父母逃生，自己則返回房間。其母逃出單位外呼救，父親則留在另一間房等待救援。由於火勢非常猛烈，波及樓上兩層單位，多名住戶報警，逾600人自行疏散到地下安全地方。

火勢波及上兩層 父母輕傷

消防接報後於5分鐘內趕至，動員48名消防員、12輛消防車及6輛救護車到場，出動兩條喉及兩隊煙帽隊到場。消防在單位門外救出右手受傷的55歲陳姓女戶主，又於單位一間睡房救出吸入濃煙不適的60歲曾姓男戶主，二人送院治理，另協助10人疏散。消防於半小時內將火救熄，於單位另一睡房發現一具燒焦女屍，證實為戶主女兒。

死者26歲曾穎欣，為網媒「100毛」員工，曾扮演女主播「銀紙彤」（見另稿）。100毛在facebook發文稱，將會在尊重死者家人意願下，向他們提供一切所需支援，亦會密切關注同事情緒，共同面對傷痛。

消防：消防栓正常 專責隊跟進

同層鄰居謝先生憶述，火警時女戶主已逃出單位在門外呼救，他上前協助並拉喉嘗試救火，但消防喉一直無水，火勢愈燒愈烈，他欲帶同女戶主逃生，惟她情緒激動不願離開，更一度想衝入火場，謝先生無奈戴上家中防毒面罩獨自逃生。

新界東消防區長洪重穆表示，起火單位為約5米乘6米的兩房單位，當時全屋猛烈焚燒，死者身處的房間燒毁情况較嚴重，房門完全燒毁，暫時未能確認單位起火原因。消防同時確認該層消防喉無法射水，但大廈消防栓運作正常，消防員亦使用同一消防栓取水救火。洪說，大廈於去年12月為消防系統年檢時，發現部分玻璃撳手及火警鐘輕微故障，並已於今年7月完成復修，至於喉轆問題，會交由消防設備專責隊伍跟進。

本報測試 下一層亦無水

事後消防再派火警調查犬調查，警方、機電署及政府化驗所亦到場蒐證，初步未發現助燃劑，起火原因無可疑。本報昨晚實地測試，發現起火單位下一層8樓的喉轆同樣無法射水。管理豐盛苑的富城物業管理有限公司指出，屋苑消防設備由泰星工程服務有限公司檢查及保養，去年12月14日完成屋苑消防系統年檢，獲消防處發合格證書。富城說事發後已即要求承辦商檢查全屋苑消防系統，確保運作正常。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676