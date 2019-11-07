【Emily】fb「早一日」出何君堯報平安片？ 大公：疑遭入侵改發帖時間

網民質疑「發明時光機」

事件極速發酵，帖文被瘋傳，唔少網民留言都好有創意，例如話《大公報》發明咗時光機，可以預先報道未發生嘅事；有人講笑話啲字一早寫定，之後加番條片啫。Emily問熟悉IT嘅同事，佢話facebook有個功能，可將帖文重新設定時間，但喺隔籬會有個時鐘圖案，顯示帖文實際發布時間。睇番有關何君堯帖文個「時鐘」，顯示係噚日早上11時54分發出。

實際發布時間近昨中午

大公報噚晚發聲明，話噚日朝早11點43分收到何君堯條片，11點54分就喺fb專頁發布，惟管理員帳戶疑似遭到入侵，利用fb嘅修改發布時間功能，將該帖文發布時間篡改至之前一晚嘅7點54分。大公報話對呢類篡改事實、混淆視聽、企圖轉移焦點嘅違法行為「表示極大憤慨，予以強烈譴責」，話會保留追究法律責任嘅權利；今後將加強網絡安全防範。

何君堯區選對手係民主黨盧俊宇及蔣靖雯。