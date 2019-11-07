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港聞
2019年11月7日星期四
港聞二
韓正：止暴制亂 特區三權共責 建制：非向司法施壓 泛民：令人非常擔心
習近平11年前已提三權合作
新增8便利港人措施 大灣區放寬港人買樓 睇齊內地人
停車場CCTV曝光 黑衣人走向墮樓處 周梓樂零時20分單獨入 警消息：當時未放催淚彈
指警未覆查詢 史維續沒譴責警暴
周鉀低電解質紊亂 昨未測腦幹
港鐵申禁令無助制亂 破壞反增4倍 蔓延各路線 塗鴉變縱火衝擊更烈
崇光感謝祭人潮不復往年 深圳客瞞丈夫來港
林志偉譴責張建宗 羅智光：接投訴不評論
英下議院解散前 建議予BNO居英權
團體調查：3人運動中被性侵 施暴者有警員
預發醫生紙完成調查 港大：審閱後處置
游泳教練涉藏汽油彈背囊拋城門河
被指阻差九巴車長索賠1萬 警申剔除
空姐涉集結被捕 國泰：已調離職務
素人組聯盟 共享資源匯水成河 多人眾籌經費 學者：助增選民感情聯繫
初以為只需「擺街站」 泛民站台教路
還擊拳打舊愛男友 護花漢誤殺囚3年 官：反應過大 不屬自衛
的士撞「狂牛」 40防暴警驅散圍觀者
黃偉綸：150公頃GIC地研「一地多用」
第三方攔截用家點擊 改連結網址下載惡意程式 中大研觀察者檢測網頁惡意廣告
野戰迷命案證人：被告稱想整暈死者 要求代買安眠藥
漫畫
【Emily】fb「早一日」出何君堯報平安片？ 大公：疑遭入侵改發帖時間
【Emily】話長者被安排投票日外遊 民記質疑礙選舉公正
【Emily】同段校長開心合照 沈旭暉：講人話好簡單
【Emily】網上召喚義工 愛的周末派對 有藝人演唱會
【Emily】討論3周 稅務寬免草案通過
【Emily】回應跑馬仔 陳茂波：心無旁騖
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【明報專訊】（請看附圖）（尊子休假，黃照達代筆）
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