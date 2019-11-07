港聞

港聞二

下一篇 上一篇

野戰迷命案證人：被告稱想整暈死者 要求代買安眠藥

【明報專訊】20歲野戰（wargame）迷疑因軍事裝備供應問題，前年5月遭誘騙到藍田五桂山殺害一案，昨在高等法院續審。首被告的朋友供稱，聽聞事主因「呃人哋錢」而聲譽不佳，首被告亦稱欲「整暈」事主和「執佢一劑」，而要求他代為購買安眠藥，惟他最終沒照做。

兩名被告依次為地盤工人嚴汝衡（29歲）和海事處小輪助理周正賢（23歲），被控於2017年5月28日，謀殺郭葦諾（洋名Bosco）。嚴另被控干犯「作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為」罪。

首被告的朋友蔡康橋供稱，自己於2016年8月因購買野戰裝備而認識首被告，並於翌年3月加入「午夜郊遊群」的WhatsApp群組，以相約行夜山和買賣野戰裝備。蔡表示，自己不認識事主，但聽聞他因買賣野戰裝備時「呃人哋錢」而聲譽不佳，亦有群組成員討厭他。

蔡續稱，前年5月初，他應首被告邀請出席飯局，對方要求他代買安眠藥，「話想整暈Bosco」、「想執佢一劑」。他當時認為首被告欲「整蠱」事主，最終沒購入安眠藥。至案發前一晚，首被告在群組內稱「我哋唔夠人手」，着其他成員前往油塘，惟遭蔡拒絕。首被告其後又發出「準備夜間行動」、「大家等我的好消息」等信息。

與被告野戰 聞有人稱：將刀與鐵通丟落山

另一名群組成員李更堯則供稱，案發同日下午，他與被告等人參加野戰活動，其間聽到有人稱「20刀8棍」和「將一把手指咁長嘅刀同鐵通丟落山」。聆訊今續。

【案件編號：HCCC149/18】

相關字詞﹕謀殺 野戰

上 / 下一篇新聞

韓正：止暴制亂 特區三權共責 建制：非向司法施壓 泛民：令人非常擔心
韓正：止暴制亂 特區三權共責 建制：非向司法施壓 泛民：令人非常擔心
習近平11年前已提三權合作
習近平11年前已提三權合作
新增8便利港人措施 大灣區放寬港人買樓 睇齊內地人
新增8便利港人措施 大灣區放寬港人買樓 睇齊內地人
停車場CCTV曝光 黑衣人走向墮樓處 周梓樂零時20分單獨入 警消息：當時未放催淚彈
停車場CCTV曝光 黑衣人走向墮樓處 周梓樂零時20分單獨入 警消息：當時未放催淚彈
指警未覆查詢 史維續沒譴責警暴
指警未覆查詢 史維續沒譴責警暴
周鉀低電解質紊亂 昨未測腦幹
周鉀低電解質紊亂 昨未測腦幹
港鐵申禁令無助制亂 破壞反增4倍 蔓延各路線 塗鴉變縱火衝擊更烈
港鐵申禁令無助制亂 破壞反增4倍 蔓延各路線 塗鴉變縱火衝擊更烈
崇光感謝祭人潮不復往年 深圳客瞞丈夫來港
崇光感謝祭人潮不復往年 深圳客瞞丈夫來港
林志偉譴責張建宗 羅智光：接投訴不評論
林志偉譴責張建宗 羅智光：接投訴不評論
英下議院解散前 建議予BNO居英權
英下議院解散前 建議予BNO居英權
團體調查：3人運動中被性侵 施暴者有警員
團體調查：3人運動中被性侵 施暴者有警員
預發醫生紙完成調查 港大：審閱後處置
預發醫生紙完成調查 港大：審閱後處置
游泳教練涉藏汽油彈背囊拋城門河
游泳教練涉藏汽油彈背囊拋城門河
被指阻差九巴車長索賠1萬 警申剔除
被指阻差九巴車長索賠1萬 警申剔除
空姐涉集結被捕 國泰：已調離職務
空姐涉集結被捕 國泰：已調離職務
素人組聯盟 共享資源匯水成河 多人眾籌經費 學者：助增選民感情聯繫
素人組聯盟 共享資源匯水成河 多人眾籌經費 學者：助增選民感情聯繫
初以為只需「擺街站」 泛民站台教路
初以為只需「擺街站」 泛民站台教路
還擊拳打舊愛男友 護花漢誤殺囚3年 官：反應過大 不屬自衛
還擊拳打舊愛男友 護花漢誤殺囚3年 官：反應過大 不屬自衛
的士撞「狂牛」 40防暴警驅散圍觀者
的士撞「狂牛」 40防暴警驅散圍觀者
黃偉綸：150公頃GIC地研「一地多用」
黃偉綸：150公頃GIC地研「一地多用」
第三方攔截用家點擊 改連結網址下載惡意程式 中大研觀察者檢測網頁惡意廣告
第三方攔截用家點擊 改連結網址下載惡意程式 中大研觀察者檢測網頁惡意廣告
漫畫
漫畫
【Emily】fb「早一日」出何君堯報平安片？ 大公：疑遭入侵改發帖時間
【Emily】fb「早一日」出何君堯報平安片？ 大公：疑遭入侵改發帖時間
【Emily】話長者被安排投票日外遊 民記質疑礙選舉公正
【Emily】話長者被安排投票日外遊 民記質疑礙選舉公正
【Emily】同段校長開心合照 沈旭暉：講人話好簡單
【Emily】同段校長開心合照 沈旭暉：講人話好簡單
【Emily】網上召喚義工 愛的周末派對 有藝人演唱會
【Emily】網上召喚義工 愛的周末派對 有藝人演唱會
【Emily】討論3周 稅務寬免草案通過
【Emily】討論3周 稅務寬免草案通過
【Emily】回應跑馬仔 陳茂波：心無旁騖
【Emily】回應跑馬仔 陳茂波：心無旁騖