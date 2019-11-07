野戰迷命案證人：被告稱想整暈死者 要求代買安眠藥

兩名被告依次為地盤工人嚴汝衡（29歲）和海事處小輪助理周正賢（23歲），被控於2017年5月28日，謀殺郭葦諾（洋名Bosco）。嚴另被控干犯「作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為」罪。

首被告的朋友蔡康橋供稱，自己於2016年8月因購買野戰裝備而認識首被告，並於翌年3月加入「午夜郊遊群」的WhatsApp群組，以相約行夜山和買賣野戰裝備。蔡表示，自己不認識事主，但聽聞他因買賣野戰裝備時「呃人哋錢」而聲譽不佳，亦有群組成員討厭他。

蔡續稱，前年5月初，他應首被告邀請出席飯局，對方要求他代買安眠藥，「話想整暈Bosco」、「想執佢一劑」。他當時認為首被告欲「整蠱」事主，最終沒購入安眠藥。至案發前一晚，首被告在群組內稱「我哋唔夠人手」，着其他成員前往油塘，惟遭蔡拒絕。首被告其後又發出「準備夜間行動」、「大家等我的好消息」等信息。

與被告野戰 聞有人稱：將刀與鐵通丟落山

另一名群組成員李更堯則供稱，案發同日下午，他與被告等人參加野戰活動，其間聽到有人稱「20刀8棍」和「將一把手指咁長嘅刀同鐵通丟落山」。聆訊今續。

【案件編號：HCCC149/18】