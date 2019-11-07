港聞

港聞二

下一篇 上一篇

第三方攔截用家點擊 改連結網址下載惡意程式 中大研觀察者檢測網頁惡意廣告

【明報專訊】「上線囉﹗」當網民摩拳擦掌準備觀賞影片之際，一個又一個惡意廣告彈出，不勝其煩。中大工程學院研究團隊發現，接近九成惡意點擊攔截是由於第三方修改網站上的超連結，導致用家點擊後，被轉移到廣告頁面，甚至為用家自動下載惡意程式。研究團隊去年開發網頁瀏覽器分析系統「觀察者（Observer）」，可檢測惡意點擊攔截，系統原始碼於本月公開，供網頁瀏覽器開發者使用，冀將檢測機制擴展至所有用家。

中大工程學院計算機科學與工程學系教授孟瑋與團隊去年夏季及秋季研究，基於開源網頁瀏覽器Chromium開發出分析系統Observer，用以檢視Alexa網站流量排名榜中，世界排名首25萬個網站。研究發現613個網站含有第三方代碼，攔截用家點擊，當中包括排名500名內的網站，包括新聞、遊戲、成人影片網站等，日均流量數以百萬人次計，影響力甚大。孟瑋表示，遭攔截的點擊分別帶往逾3200個第三方導航網址，當中36%與在線廣告有關。

孟瑋表示，網頁不時會插入第三方代碼以增加網站功能，如facebook讚好、縮短網址，或加入網上廣告增加收入。不過，插入第三方代碼會增加網頁元素被修改的風險，導致惡意點擊攔截出現，令第三方擁有與第一方一樣的權限，增修網頁內元素。

惡意程式偵測滑鼠動作彈廣告

透明界面覆蓋網頁攔截點擊

團隊研究引證上述情况，收集到的數據當中，89.5%因為超連結被修改或置入，導致惡意點擊攔截；其他形式包括於網頁中加入「事件監聽器」，會偵測用家不同的動作彈出廣告，以及模仿網頁內容，或利用透明界面掩蓋原本內容，令用家在不知情下一點擊即被引導至第三方網頁。

公開原始碼 盼助開發防禦機制

孟瑋說，Observer可收集網頁瀏覽器運行時的行為，檢測第三方的點擊攔截。系統可應用於主流電腦網頁瀏覽器，包括Google Chrome、Firefox、Safari等，但不包括智能手機。團隊本月把Observer的原始碼公開，讓瀏覽器開發者用作設計及開發防禦機制。孟瑋表示，Observer可結合瀏覽器既有安全瀏覽系統，阻截惡意點擊攔截行為。

明報記者

相關字詞﹕中大工程學院 中大 創科線 惡意連結 創科線

上 / 下一篇新聞

韓正：止暴制亂 特區三權共責 建制：非向司法施壓 泛民：令人非常擔心
韓正：止暴制亂 特區三權共責 建制：非向司法施壓 泛民：令人非常擔心
習近平11年前已提三權合作
習近平11年前已提三權合作
新增8便利港人措施 大灣區放寬港人買樓 睇齊內地人
新增8便利港人措施 大灣區放寬港人買樓 睇齊內地人
停車場CCTV曝光 黑衣人走向墮樓處 周梓樂零時20分單獨入 警消息：當時未放催淚彈
停車場CCTV曝光 黑衣人走向墮樓處 周梓樂零時20分單獨入 警消息：當時未放催淚彈
指警未覆查詢 史維續沒譴責警暴
指警未覆查詢 史維續沒譴責警暴
周鉀低電解質紊亂 昨未測腦幹
周鉀低電解質紊亂 昨未測腦幹
港鐵申禁令無助制亂 破壞反增4倍 蔓延各路線 塗鴉變縱火衝擊更烈
港鐵申禁令無助制亂 破壞反增4倍 蔓延各路線 塗鴉變縱火衝擊更烈
崇光感謝祭人潮不復往年 深圳客瞞丈夫來港
崇光感謝祭人潮不復往年 深圳客瞞丈夫來港
林志偉譴責張建宗 羅智光：接投訴不評論
林志偉譴責張建宗 羅智光：接投訴不評論
英下議院解散前 建議予BNO居英權
英下議院解散前 建議予BNO居英權
團體調查：3人運動中被性侵 施暴者有警員
團體調查：3人運動中被性侵 施暴者有警員
預發醫生紙完成調查 港大：審閱後處置
預發醫生紙完成調查 港大：審閱後處置
游泳教練涉藏汽油彈背囊拋城門河
游泳教練涉藏汽油彈背囊拋城門河
被指阻差九巴車長索賠1萬 警申剔除
被指阻差九巴車長索賠1萬 警申剔除
空姐涉集結被捕 國泰：已調離職務
空姐涉集結被捕 國泰：已調離職務
素人組聯盟 共享資源匯水成河 多人眾籌經費 學者：助增選民感情聯繫
素人組聯盟 共享資源匯水成河 多人眾籌經費 學者：助增選民感情聯繫
初以為只需「擺街站」 泛民站台教路
初以為只需「擺街站」 泛民站台教路
還擊拳打舊愛男友 護花漢誤殺囚3年 官：反應過大 不屬自衛
還擊拳打舊愛男友 護花漢誤殺囚3年 官：反應過大 不屬自衛
的士撞「狂牛」 40防暴警驅散圍觀者
的士撞「狂牛」 40防暴警驅散圍觀者
黃偉綸：150公頃GIC地研「一地多用」
黃偉綸：150公頃GIC地研「一地多用」
野戰迷命案證人：被告稱想整暈死者 要求代買安眠藥
野戰迷命案證人：被告稱想整暈死者 要求代買安眠藥
漫畫
漫畫
【Emily】fb「早一日」出何君堯報平安片？ 大公：疑遭入侵改發帖時間
【Emily】fb「早一日」出何君堯報平安片？ 大公：疑遭入侵改發帖時間
【Emily】話長者被安排投票日外遊 民記質疑礙選舉公正
【Emily】話長者被安排投票日外遊 民記質疑礙選舉公正
【Emily】同段校長開心合照 沈旭暉：講人話好簡單
【Emily】同段校長開心合照 沈旭暉：講人話好簡單
【Emily】網上召喚義工 愛的周末派對 有藝人演唱會
【Emily】網上召喚義工 愛的周末派對 有藝人演唱會
【Emily】討論3周 稅務寬免草案通過
【Emily】討論3周 稅務寬免草案通過
【Emily】回應跑馬仔 陳茂波：心無旁騖
【Emily】回應跑馬仔 陳茂波：心無旁騖