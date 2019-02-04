黃偉綸：150公頃GIC地研「一地多用」

近8個維園 爭取2021年完成檢視

黃偉綸以書面回覆立法會議員謝偉銓詢問稱，該300多幅地逾八成位於鄉郊及新市鎮，大小不一，約三成佔地少於3000平方米，約四成介乎3001至1萬平方米，餘下三成則超過1萬平方米；其中較大的土地主要預留作污水處理廠、配水庫、濾水廠等設施。他說，其中約120公頃土地暫作短租停車場、工程工地等臨時用途，餘下約200公頃未有臨時用途，大多涉私人土地或未平整土地。

黃說，因位置、面積、周遭環境等因素，當局不預期300多幅地全部具備聯用發展潛力，其中預留作醫院、靈灰安置所、水塘等用地未必適合與其他設施共用，因此當局會優先檢視較具聯用發展潛力的用地，佔近150公頃，探討以「一地多用」或混合模式發展的可行性。他稱檢討工作由規劃署牽頭，爭取2021年中或之前完成。

他又稱，若非政府機構有意重建其持有土地上的社區設施，並探討引入混合住用、教育及社福等「一地多用」用途，可透過新機制向市建局提出，市建局將擔當顧問，初步評估該地段發展潛力等。