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還擊拳打舊愛男友 護花漢誤殺囚3年 官：反應過大 不屬自衛

【明報專訊】裝修判頭與前女友共晉晚餐後分道揚鑣，女方現任男友途經看到，懷疑兩人「有路」，掌摑女方。女方呼叫求助，裝修判頭折返「護花」，現任男友先出手，裝修判頭在爭執期間涉揮拳還擊，對方倒地致頭部受傷，留院7日後死亡。裝修判頭否認誤殺罪，高等法院陪審團昨退庭商議逾6個半小時後，以大比數裁定他罪名成立。法官表示，雖事主先挑釁被告，被告亦無意令事主死亡，但形容他反應過大，不能忽略事故造成人命傷亡，判他監禁3年。

被告岑文輝（44歲）被控於去年7月16日，在九龍城侯王道誤殺男子王溢明。4男3女陪審團退庭商議後，以6比1裁定岑誤殺罪名成立。

控方透露，被告中三學歷，有兩項案底與暴力有關。辯方求情稱，本案不爭議事主率先盛怒衝向被告，並意圖襲擊他，而被告無意嚴重傷害事主身體，曾多於一次表示不想動武，但最終不幸釀成事故。辯方又稱，被告事後沒有逃走，留在現場協助警方調查，此事將纏繞被告終生，望法庭輕判。

陪審團6比1裁罪成

法官潘敏琦判刑時稱，事主當時目擊女友與被告在同一路上，兩人分道揚鑣之際，女方準備上車，事主則在車門前掌摑女方，女方呼叫被告求助，被告的車輛亦泊在附近，事主隨即衝上襲擊被告，但遭被告擋開，兩男激烈爭吵，其間事主再出手但沒打中，被告揮拳還擊，事主背部撞向一個酒架，頭着地受傷送院。

求情稱事後沒逃走 促救護救人

潘官引述上訴庭案例稱，香港人煙稠密，若有暴力事件，出一拳令事主失平衡倒地致死，亦應判處阻嚇刑罰。潘官續說，事主先挑釁被告，被告還擊防衛，但不構成法律上的「自衛」，形容他是反應過大（over reaction）；而被告求情因素是無意令事主死亡，事後留在現場，要求救護員先治理事主，但不能忽略事故造成人命傷亡，終判他監禁3年。

【案件編號：HCCC87/19】

相關字詞﹕自衛 男友 誤殺罪

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