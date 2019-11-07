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初以為只需「擺街站」 泛民站台教路

【明報專訊】一場選舉工程學問不少，素人縱有熱誠，亦未必熟悉實際操作。出戰屯門新墟的張可森說，最初以為參選只是「擺街站」，但舉例申請張貼海報等日子也要特意記下，「以往只曾做選舉義工，負責派傳單等，我怎會知這些？我（以前）只負責投票」。

投訴地區事務 不知門路

披甲觀塘曉麗的張敏峯稱，素人要聯絡政府的資訊較政黨少，故需多番嘗試，舉例過往地面損毁，他曾電郵政府部門卻未能聯絡，其後致電「1823」即政府投訴熱線才成功，「我現時有身分、作為候選人（政府）才會理會你，如一般街坊查詢，有可能理會嗎？」

參選天后的陳鈺琳稱，素人缺乏地區事務及選舉經驗，舉例不知道地面不平應找哪個部門處理，以至選舉通函格式、填寫選舉表格，都需要有經驗者分享。

民主派議員區諾軒表示，素人非專業政黨出身，「有時不知何時要做什麼」，舉例完成選舉通函截止日期等都不清楚，故需有經驗者指導，否則會多走冤枉路。

區諾軒今屆亦多為素人站台，他稱選民不清楚素人是否民主派，站台有「認證」作用，亦可將自己的支持度「過票」予候選人。

張可森亦稱民主派會提供支援，包括借出橫額位置，可提升素人知名度，居民亦會對其政治立場提高信心，「街坊會問是否真的黃（絲）、獨立，抑或假建制真獨立，如看到你與民主黨鄺俊宇的樣子放在一起，信心就會提升」。

蔡子強：良性合作 分擔泛民壓力

中大政治及行政學系高級講師蔡子強稱，今屆未見過去狙擊民主派現象，料與反修例運動衍生「兄弟爬山」概念有關。蔡子強並稱，素人可拉長選舉戰線、攤薄對手資源，分擔民主派候選人的壓力，與民主派參選亦無直接衝突，故引伸雙方良性合作，例如民主派提供辦事處供放置設備、分享選舉經驗等，這類支援亦不會消耗民主派很多資源。

屯門新墟選區候選人除張可森還有陳匯熙及古漢強。觀塘曉麗選區候選人除張敏峯尚有蘇麗珍。灣仔天后選區候選人除陳鈺琳還有李文龍。

（區選前哨戰）

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