素人組聯盟 共享資源匯水成河 多人眾籌經費 學者：助增選民感情聯繫

明報記者 邱榕瀅

11名素人在屯門組成「屯門十兄弟」，就各議題共組聯合政綱等。參選屯門新墟的張可森舉例，聯盟曾就屯門不明氣體事件舉辦聯合記者會、各自跟進，包括採樣及聯絡化驗師，「我一個人不會收集到這麼多街坊求助，沒那麼多資料，亦沒那麼多人力、物力去開記者會」；加上地區問題均要聯合處理，「屯門西繞道並非一個區可處理，但又會影響整個（屯門）區，為何不一起做？」

稱齊上齊落增好感 兼保自主

被問到組聯盟好處，張可森形容各候選人聯合訂購單張、宣傳品同時，亦較能保留自主；每次聯合活動亦受注目，舉例參選寶田的張贊華因不明氣體事件被捕後，另外10人往寶田宣傳，「街坊會疑惑為何那麼多旗（直幡）、會看發生什麼事」，此舉亦予街坊「齊上齊落」、有義氣的印象。

反修例運動強調市民各有崗位，參選人的助選團亦類近，出戰觀塘曉麗的張敏峯的選舉團隊有10多人，均為街坊，來自設計等各行各業，選戰中亦各有崗位，負責文宣、撰文等；「他們本身為街坊，自然對區內前途較緊張，故都會願意協助」。

趙家賢：網上號召強 區諾軒：助團結街坊

本身為民主黨區議員的民主動力召集人趙家賢在遇襲前接受本報訪問形容，素人網上號召力較傳統政黨大得多，有人助選團甚至較現任區議員更多人，舉例他無論撰文、設計等均「一腳踢」，「以往政黨才有資源、人手去做，但現時網上號召都有人手」。民主派立法會議員區諾軒觀察到，素人之間會互相引用落區經驗，舉例北角、炮台山一帶候選人會呼籲街坊就社區議題投票。他並稱不少素人本身在區內長大，並非政黨「高空」派員出戰，相對政黨參選人更能團結街坊，「街坊會認為（政黨參選人）有黨支援，為何要幫你而不協助素人」。中大政治及行政學系高級講師蔡子強稱，上屆已有「傘兵」組成地區聯盟；他稱素人資源已捉襟見肘，單打獨鬥便未能共享資源，聯盟則可取代政黨在互相支援層面的作用。

自辦節慶活動 盼破福利會主導

候選人在地區活動上亦有想法，參選大埔廣福及寶湖的連桷璋，在中秋期間於區內放置大型月亮供居民「打卡」，並設爆谷機、棉花糖機等，亦協助居民拍照。他說過往節日多由街坊福利會、同鄉會等主導活動，花費甚多卻未見美觀，故希望可重奪慶祝活動主導位置。

多名素人亦發起選舉眾籌，有候選人籲688名街坊每人捐100元支援，目標為經費上限6.88萬元；捐款亦可用近年普及的轉數快等工具。蔡子強表示，4年前眾籌概念未普及、科技亦難支援，相信眾籌普及一來與時並進，亦能加強選民感情聯繫，「個別候選人需要（財政）支援，但更重要意義是令所有曾捐錢的人都成為持份者」。

張可森參選新墟，其他候選人為陳匯熙、古漢強；張贊華參選寶田，對手為蘇嘉雯；張敏峯參選曉麗，對手為蘇麗珍；趙家賢參選太古城西，對手為丁煌；連桷璋參選廣福及寶湖，其他候選人有黃碧嬌、郭樹仁。

（區選前哨戰）