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游泳教練涉藏汽油彈背囊拋城門河

【明報專訊】網民周日（3日）發起「反警暴七區行街」行動，沙田爆發警民衝突，一名青年涉襲警及把藏有汽油彈的背包丟入城門河，被控襲警及在公眾地方管有攻擊性武器罪。由於他被捕時受傷留院，前日缺席聆訊，昨被解至沙田裁判法院應訊，右手綁繃帶出庭。裁判官批准他保釋至下月4日再訊，其間禁足沙田。

被捕時警壓頸椎 帶傷上庭

被告林頒法（22歲）是游泳和健身教練，被控於今年11月3日在沙田大涌橋路瀝源橋襲擊警員X，及攜有6個汽油彈。案件前日提堂，據悉被捕時有警員以膝蓋壓着被告頸椎數分鐘，並以索帶綁住其手腕，令他受傷留醫，昨午才能出庭。被告的母親昨在庭上旁聽，一度哭泣。

裁判官准被告各以一萬元作現金及人事擔保，其間須禁足沙田區、每周到警署報到4次及遵守宵禁令。裁判官將案押後至12月4日再訊，以待警方調查。

「私了」便衣警案 再兩被告提訊

另外，有便衣警察上月13日在將軍澳被揭穿警員身分，隨即被多人襲擊。繼13歲少年被捕後，案件再多一男一女落網，昨被押至東區裁判法院應訊。兩名被告為演唱會職員劉文全（24歲）及售貨員林芷瑩（29歲）。男被告被控暴動罪及有意圖傷人罪；女被告被控非法集結罪。兩人共同被控違反《禁蒙面法》及一項非法禁錮他人罪。所有控罪均發生於10月13日將軍澳唐俊街與唐德街一帶。控罪書上，被非法禁錮及身體受嚴重傷害的便裝警員以「X」代替。據了解，事件令他後腦位置受傷，需縫多針。

控方申請毋須答辯，以待進一步調查及將本案與13歲男童的案件合併。裁判官批准將案押後至明年1月7日再訊，其間兩名被告獲准以5000元保釋，其間不准離港、每周到警署報到及守宵禁令。

【案件編號：STCC4008、ESCC2483/19】

（反修例風暴）

相關字詞﹕私了 便衣警 將軍澳 城門河 襲警 汽油彈 七區行街 警察暴力 反修例風暴

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