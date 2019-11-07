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林志偉譴責張建宗 羅智光：接投訴不評論

【明報專訊】政務司長張建宗曾就警方於7．21事件的處理手法向市民道歉，警察隊員佐級協會主席林志偉事後發聲明譴責，被質疑做法違反公務員政治中立原則。公務員事務局長羅智光昨稱，投訴警察課接獲一宗須知會投訴，但拒評論個案，僅稱警員與公務員一樣須遵守《公務員守則》，包括保持政治中立及對行政長官及政府完全忠誠。

除了林志偉，有「光頭警長」之稱的警署警長劉澤基多次在微博發表言論。羅智光說不評論個別個案，但警員必須遵守《公務員守則》，發表意見時必須確保意見無損他們以專業及不偏不倚地執行職務，警員亦須遵守《警察通例》，避免參與會影響其公正執行職務的活動。他說就個別警員在社交媒體發表言論，投訴警察課收到1宗須匯報投訴及14宗須知會投訴。

公民黨陳淑莊指出，根據《警察通例》，警員應避免參與政治活動，包括非為執行職務而公開發表政治言論。她追問「光頭警長」是否違反通例。保安局長李家超說不討論其言論，又稱要判斷警員有否違規，需視乎他是否發表政治言論，及言論有否影響其公正執行職務。他強調只要警員依法辦事，就沒問題。

警稱9月停用新屋嶺

李家超：10月裝閉路電視

另外，警方在反修例示威期間曾以新屋嶺扣留中心處理182名被捕人，有被捕者聲稱曾遭警員辱罵、虐打或性侵等，警方9月停用新屋嶺。李家超指出，截至上月底投訴警察課收到3宗涉及新屋嶺的投訴，不涉性侵犯，當中一宗涉及警員行為不當及不禮貌，其餘兩宗由非當事人投訴，涉毆打及疏忽職守。

他承認新屋嶺之前沒設閉路電視，至10月才安裝。他說反修例示威被捕者人數多，對警署羈留設施及人手等造成壓力，會影響其他日常案件的羈留。

（反修例風暴）

相關字詞﹕羅智光 林志偉 政治中立 公務員 警員

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