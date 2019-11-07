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崇光感謝祭人潮不復往年 深圳客瞞丈夫來港

【明報專訊】反修例示威影響本港旅遊及消費市道，以往崇光百貨感謝祭優惠均吸引顧客蜂擁而至，在示威浪潮下，今年其銅鑼灣分店不似以往水泄不通，有顧客稱以前「只見手遞貨不見人」，昨在場內尚可走動。有深圳客則瞞着憂心香港示威的丈夫來掃貨，也有朋友放棄同行。

網民傳到場示威 正門兩名保安

一連19日的崇光百貨感謝祭昨展開，有傳網民昨午到場「只看不買」示威，但銅鑼灣崇光百貨昨日不見示威者現身。昨午約2時，銅鑼灣崇光外有數十人排隊，地下專櫃化妝品樓層內大排長龍，場面雖擁擠，但人流尚可通過。同時，商場正門有至少兩名保安維持秩序。

來自深圳35歲的徐小姐表示，近月有示威，來港前確曾猶豫，「但（昨）見很多保安，有安全感」。她笑言昨瞞着丈夫來港，因對方覺得香港很危險，也有內地朋友因擔心安全而打消到感謝祭的念頭，請她幫忙代購。徐小姐昨首次到感謝祭，覺得人流不算多，又稱同行者也說人流明顯減，排隊一小時便可進場。她共花費1萬元買化妝品、日常用品等，「感謝祭真的很划算」。

九龍居民、32歲的黃小姐昨帶1歲兒子去購物。她表示以前去過幾次感謝祭，昨由排隊到完成購物花了兩小時，時間與過去感謝祭相若，但感覺人流起碼減少一半，「以前只能看到有手遞貨，看不到人」，如今在內總算能走動。黃又稱，昨午或有示威，故趕在3時前離開銅鑼灣，但認為示威者不會傷害小孩，故不擔心安全。

旅遊業工會建議資助本地遊

另外，香港專業導遊總工會主席余莉華表示，現每天內地團在20團以下，其他地區的團一樣慘淡，不少人被迫放無薪假，料農曆新年前後都無法回復。香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠建議，由政府資助港人參加本港旅遊社辦的本地遊，每名報團者津貼120元，團費最低50元。香港旅遊聯業工會聯會秘書長林志挺稱，曾致函商務及經濟發展局長邱騰華建議上述計劃，惟未獲正面積極回應，前日再去信盼政府認真考慮。旅遊事務署昨回覆，政府相關部門會再討論上述建議。

（反修例風暴）

相關字詞﹕反修例運動 反修例風暴 崇光感謝周 崇光百貨

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