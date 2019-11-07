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港鐵申禁令無助制亂 破壞反增4倍 蔓延各路線 塗鴉變縱火衝擊更烈

【明報專訊】反修例風波自6月爆發，港鐵由8月底起捲入風眼，根據運輸及房屋局向立法會提供的資料，港鐵站多項設施如出入閘機、閉路電視及出入口玻璃幕牆等，在5個月內分別被破壞逾千次；港鐵8月底取得禁制令後，衝擊情况反而惡化，發生破壞設施的日子較取得禁制令前增加逾4倍。此外，政府拒絕交代警方在港鐵站內執法細節。

港鐵在反修例風波當中成為示威者衝擊的對象，運輸及房屋局昨書面回覆立法會質詢時，總結過去5個月港鐵設施被破壞的情况。根據運房局統計及本報翻查紀錄，8月23日港鐵獲得禁制令之前，港鐵在兩個多月內有4日受較大規模破壞，包括7．21元朗襲擊、8．21元朗襲擊一個月，以及警方在葵芳站和太古站發射催淚彈當日等。

港鐵站受破壞的情况在港鐵取得禁制令之後急速惡化，自8月23日至11月2日的兩個多月，港鐵受破壞日子數目急增至21日，且蔓延至馬鞍山線、將軍澳線、東涌線等多個車站；衝擊程度亦愈趨激烈，由初期的塗鴉，至後期縱火及投擲汽油彈等。

政府未透露何時恢復正常收車

運輸及房屋局長陳帆表示，由於車站設施持續受到嚴重破壞，縱使維修團隊徹夜復修，部分車站及設施仍有待維修，亦有大量零件須待製造及運到香港後重新安裝及調試。他說，若設施再受破壞，對車站的運作會有更大影響，故港鐵在10月上旬起要提早收車，但未有透露會於何時恢復正常收車時間。

議員質詢警入港鐵執法詳情 政府拒公開

此外，提出質詢的新民主同盟范國威亦要求政府交代，由6月9日至今，警方在港鐵站及港鐵物業範圍執法的詳情，例如被捕人數、曾進入港鐵站的警員數字、運載警員的列車數目等。陳帆回應稱，警方沒有備存在港鐵車站及港鐵物業範圍內所拘捕人數，至於其他資料，陳帆稱涉及行動部署及細節，不宜公開。范國威為區議會選舉西貢運亨選區候選人，其他候選人包括戴卓然、楊聰、劉志成。

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕禁制令 港鐵 運房局 陳帆 反修例風暴

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