周鉀低電解質紊亂 昨未測腦幹

無法確認腦或肌肉致不能呼吸

周梓樂腦水腫及腦壓高情况仍未受控，右腦早前已出現瀰漫性缺血，靠高劑量強心藥及儀器維持生命。消息稱他亦出現鉀低，顯示體內電解質紊亂，會抑壓肌肉功能，以致影響呼吸，因此無法確認他不能自行呼吸是因腦還是肌肉問題，必須排除任何可能，才可展開腦幹死亡測試。

據悉，一般腦手術後會觀察一段時間，慣常做法會觀察48小時，若無好轉會開始腦幹死亡測試，但醫生決定做測試前會顧及病人家屬狀况，過程需由兩名醫生做兩次獨立測試，測試項目包括瞳孔對強光無反應、嘔吐反射消失、咽反射消失及脫離呼吸機後不能自主呼吸等，若兩次測試結果顯示腦幹反射完全消失，便會宣告死亡。

昨日清晨起周梓樂的親友陸續現身醫院，下午起有一名自稱是周的姑媽出入病房，但未接受訪問。而科大校長史維及教職員則於下午1時許探病，逗留逾句鐘，並未向外發言。

現場一名科大學生會成員表示，為顧及周梓樂私隱及家屬感受，對周的情况暫無補充。另一科大譚同學則希望校長能明確表態譴責警暴。

下班時間近傍晚6時，多名熱心市民及科大生聚集在病房外守候。一名自稱1999年科大計算機電腦學系畢業生手持兩束花到訪，花上附有「撐住」等字句，花束其後由其他人轉交。晚上則有人向醫護送上果籃，感激院方盡力搶救周梓樂。

（反修例風暴）