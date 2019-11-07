指警未覆查詢 史維續沒譴責警暴

科大昨傍晚於中庭廣場辦校長論壇，史維與教職員和學生對話，校方稱現場有800人出席。論壇未開始，前排有高舉「支持校長」及「和諧校園」標語的學生與其他學生起衝突，經在場職員調停後平息。

稱不應只斥一方

史維開場時提到周同學墮樓事件，並說自己連續3日都有探望周及其家人，但尊重家人意願，不能透露太多與周有關細節。他又稱已向領展發信要求索取閉路電視片段，並向警方發信，要求交代事發當日行動細節及使用催激淚彈時巿民保護自己的指引等。

史維說要找一個共同認可的方法解決問題，校方計劃設立內聯網，可上傳和分享有關周同學墮樓事件的相關資料，有助查明真相。

論壇上大部分學生要求史維譴責警暴，亦有人要求史維承諾不會開除被捕學生等，史維均無正面回應，只稱譴責所有暴力，但不應只譴責其中一方。史維又稱校方要等警方的回覆內容再決定如何處理。有學生不滿稱，傳媒當晚拍攝到警方向停車場方向施放催淚彈，但催淚彈不可向密封或半密封空間發射，認為做法違反國際標準，對史維拒絕譴責警方感羞恥。

離場撞倒同學 內地生被打

有學生聲稱有警察濫暴證據的片段，要求即場觀看，史維最初拒絕，在場學生不滿，一同起立高叫「光復香港，時代革命」等口號及唱《願榮光歸香港》。後來史維答應即場觀看周墮樓當晚片段，校方準備播放設備時，在場有10多名內地生拉隊離場。學生其後播放多家傳媒當晚拍攝的片段。

史維與學生一起觀看片段期間，一名內地生離場時，有學生以普通話向他高呼「豬豬」，又向他顯示貼有「香港港豬大學」的手提電腦，該內地生停下怒視，後來離去，其間撞倒另一學生，內地生隨即被眾人包圍，有學生揮拳擊打內地生，其他學生開傘阻擋鏡頭，情况混亂，內地生被打至額頭流血，後來被校方職員帶至保安室，之後離去。

另外，校方昨在論壇交代，科大至昨日有11名學生被捕，當中3人被正式落案檢控，校方說3人已尋求外界法律援助。

（反修例風暴）