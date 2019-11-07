港聞

港聞一

下一篇 上一篇

指警未覆查詢 史維續沒譴責警暴

【明報專訊】科大學生周梓樂周一凌晨於將軍澳示威活動期間在尚德停車場墮樓，頭部重創命危。繼周一晚科大學生集會中校長史維到場與學生對話，科大昨再舉行論壇，大部分發言學生要求史維譴責警暴，但史維以警方未回覆校方查詢為由，無正面回應學生要求，並稱譴責所有暴力，但不應只譴責其中一方。論壇舉行期間，有內地生撞倒另一學生，遭其他學生揮拳打頭流血，需由職員護送離開。

科大昨傍晚於中庭廣場辦校長論壇，史維與教職員和學生對話，校方稱現場有800人出席。論壇未開始，前排有高舉「支持校長」及「和諧校園」標語的學生與其他學生起衝突，經在場職員調停後平息。

稱不應只斥一方

史維開場時提到周同學墮樓事件，並說自己連續3日都有探望周及其家人，但尊重家人意願，不能透露太多與周有關細節。他又稱已向領展發信要求索取閉路電視片段，並向警方發信，要求交代事發當日行動細節及使用催激淚彈時巿民保護自己的指引等。

史維說要找一個共同認可的方法解決問題，校方計劃設立內聯網，可上傳和分享有關周同學墮樓事件的相關資料，有助查明真相。

論壇上大部分學生要求史維譴責警暴，亦有人要求史維承諾不會開除被捕學生等，史維均無正面回應，只稱譴責所有暴力，但不應只譴責其中一方。史維又稱校方要等警方的回覆內容再決定如何處理。有學生不滿稱，傳媒當晚拍攝到警方向停車場方向施放催淚彈，但催淚彈不可向密封或半密封空間發射，認為做法違反國際標準，對史維拒絕譴責警方感羞恥。

離場撞倒同學 內地生被打

有學生聲稱有警察濫暴證據的片段，要求即場觀看，史維最初拒絕，在場學生不滿，一同起立高叫「光復香港，時代革命」等口號及唱《願榮光歸香港》。後來史維答應即場觀看周墮樓當晚片段，校方準備播放設備時，在場有10多名內地生拉隊離場。學生其後播放多家傳媒當晚拍攝的片段。

史維與學生一起觀看片段期間，一名內地生離場時，有學生以普通話向他高呼「豬豬」，又向他顯示貼有「香港港豬大學」的手提電腦，該內地生停下怒視，後來離去，其間撞倒另一學生，內地生隨即被眾人包圍，有學生揮拳擊打內地生，其他學生開傘阻擋鏡頭，情况混亂，內地生被打至額頭流血，後來被校方職員帶至保安室，之後離去。

另外，校方昨在論壇交代，科大至昨日有11名學生被捕，當中3人被正式落案檢控，校方說3人已尋求外界法律援助。

（反修例風暴）

相關字詞﹕科大學生墮樓

上 / 下一篇新聞

韓正：止暴制亂 特區三權共責 建制：非向司法施壓 泛民：令人非常擔心
韓正：止暴制亂 特區三權共責 建制：非向司法施壓 泛民：令人非常擔心
習近平11年前已提三權合作
習近平11年前已提三權合作
新增8便利港人措施 大灣區放寬港人買樓 睇齊內地人
新增8便利港人措施 大灣區放寬港人買樓 睇齊內地人
停車場CCTV曝光 黑衣人走向墮樓處 周梓樂零時20分單獨入 警消息：當時未放催淚彈
停車場CCTV曝光 黑衣人走向墮樓處 周梓樂零時20分單獨入 警消息：當時未放催淚彈
周鉀低電解質紊亂 昨未測腦幹
周鉀低電解質紊亂 昨未測腦幹
港鐵申禁令無助制亂 破壞反增4倍 蔓延各路線 塗鴉變縱火衝擊更烈
港鐵申禁令無助制亂 破壞反增4倍 蔓延各路線 塗鴉變縱火衝擊更烈
崇光感謝祭人潮不復往年 深圳客瞞丈夫來港
崇光感謝祭人潮不復往年 深圳客瞞丈夫來港
林志偉譴責張建宗 羅智光：接投訴不評論
林志偉譴責張建宗 羅智光：接投訴不評論
英下議院解散前 建議予BNO居英權
英下議院解散前 建議予BNO居英權
團體調查：3人運動中被性侵 施暴者有警員
團體調查：3人運動中被性侵 施暴者有警員
預發醫生紙完成調查 港大：審閱後處置
預發醫生紙完成調查 港大：審閱後處置
游泳教練涉藏汽油彈背囊拋城門河
游泳教練涉藏汽油彈背囊拋城門河
被指阻差九巴車長索賠1萬 警申剔除
被指阻差九巴車長索賠1萬 警申剔除
空姐涉集結被捕 國泰：已調離職務
空姐涉集結被捕 國泰：已調離職務
素人組聯盟 共享資源匯水成河 多人眾籌經費 學者：助增選民感情聯繫
素人組聯盟 共享資源匯水成河 多人眾籌經費 學者：助增選民感情聯繫
初以為只需「擺街站」 泛民站台教路
初以為只需「擺街站」 泛民站台教路
還擊拳打舊愛男友 護花漢誤殺囚3年 官：反應過大 不屬自衛
還擊拳打舊愛男友 護花漢誤殺囚3年 官：反應過大 不屬自衛
的士撞「狂牛」 40防暴警驅散圍觀者
的士撞「狂牛」 40防暴警驅散圍觀者
黃偉綸：150公頃GIC地研「一地多用」
黃偉綸：150公頃GIC地研「一地多用」
第三方攔截用家點擊 改連結網址下載惡意程式 中大研觀察者檢測網頁惡意廣告
第三方攔截用家點擊 改連結網址下載惡意程式 中大研觀察者檢測網頁惡意廣告
野戰迷命案證人：被告稱想整暈死者 要求代買安眠藥
野戰迷命案證人：被告稱想整暈死者 要求代買安眠藥
漫畫
漫畫
【Emily】fb「早一日」出何君堯報平安片？ 大公：疑遭入侵改發帖時間
【Emily】fb「早一日」出何君堯報平安片？ 大公：疑遭入侵改發帖時間
【Emily】話長者被安排投票日外遊 民記質疑礙選舉公正
【Emily】話長者被安排投票日外遊 民記質疑礙選舉公正
【Emily】同段校長開心合照 沈旭暉：講人話好簡單
【Emily】同段校長開心合照 沈旭暉：講人話好簡單
【Emily】網上召喚義工 愛的周末派對 有藝人演唱會
【Emily】網上召喚義工 愛的周末派對 有藝人演唱會
【Emily】討論3周 稅務寬免草案通過
【Emily】討論3周 稅務寬免草案通過
【Emily】回應跑馬仔 陳茂波：心無旁騖
【Emily】回應跑馬仔 陳茂波：心無旁騖