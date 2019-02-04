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停車場CCTV曝光 黑衣人走向墮樓處 周梓樂零時20分單獨入 警消息：當時未放催淚彈

【明報專訊】22歲科大男生周梓樂周日凌晨在將軍澳發生示威期間，於尚德停車場由3樓跌落2樓，頭部重創命危。領展昨公開當晚尚德停車場共10段閉路電視片段，其中2樓一個鏡頭拍到一名身穿黑衣短褲的人在1時02分於3樓走向周梓樂墮樓位置，約10秒後，停車場2樓閉路電視拍攝到一個影閃過，範圍正是周被發現的着地位置；約1時06分，兩名消防員在一男子帶路下抵達墮樓現場。據悉，警方從停車場閉路電視看到，周於零時20分單獨進入停車場，最後一次見到他正是約1時01至02分，意味周是在奉召到場處理警鐘誤鳴的消防員進入停車場後才墮樓。

領展昨稱基於廣泛關注，公開尚德停車場A地下、2樓及3樓共10段閉路電視片段，涉及6個鏡頭，涵蓋周日晚11時半至翌日凌晨1時半左右。

1時1至2分最後一見 處理誤鳴消防在車場

警方日前推測周梓樂於凌晨12時45分至約1時由3樓墮下。本報綜合該10段每段長約1小時片段，當晚停車場最初有數名黑衣者及零星市民在場，其中2樓C31閉路電視，1時01分拍攝到一名身穿黑衣者由3樓騎單車到2樓，於1時02分另一名身穿黑衣短褲者從2樓走向3樓，朝周梓樂墮樓位置方向走去。另一部2樓拍攝墮樓現場方向的C30閉路電視，於1時02分24秒拍攝到一個影閃過，下方是周被發現的着地點。消防員約於1時05分到達2樓，其中兩名消防員在一名男子帶路下，抵達着地點，消防跨過矮牆後為周急救，其後數名市民在現場觀察。

防暴警1時15分抵2樓 片段全未見煙

至1時13分，有消防員帶同裝備到場增援；約2分鐘後，30多名持長盾及長槍的防暴警員到達2樓，指向墮樓現場，之後有警員向消防了解情况，警員逗留1分鐘離開。約1時半救護員趕至，隨後將周梓樂抬上擔架送往醫院搶救。該10段片段亦未拍攝到有煙霧瀰漫情况。

據了解，警方前日已取得手令獲得停車場閉路電視片段，該停車場有數十個鏡頭，警方詳細檢視後發現，周梓樂於零時20分自己一人進入停車場，畫面所見，最後一次看到其身影約在1時02分。消防員於約零時55分進入停車場，意味周梓樂當時仍未墮樓，惟由於該停車場十分大，長達120米，而周是由3樓墮至2樓，未必會發出巨響令消防員察覺。

消息人士又稱，警方當日於零時41分至57分在停車場外施放催淚彈，而周梓樂是零時20分進入停車場，顯示坊間稱周為躲避催淚彈而進入停車場的說法不成立。

消防：正查警有否阻救援

另有網上片段顯示，一輛救護車於唐明街與唐俊街十字路口遭4輛停泊路口的警車擋着前路，另有照片顯示大批防暴警員站在車頭前；有發現周梓樂倒臥的街坊稱，聽到消防對講機傳出「警察擋住條路」，質疑警方阻礙救護車駛往尚德邨停車場救援。消防處回覆稱，周日凌晨共派出3輛救護車A344、A492、A346到場處理案件，其中A344負責接載周梓樂，惟經寶順路駛入唐明街後，發現前方有車輛阻塞，即改路駛至廣明苑廣盈閣停下，救護員徒步往停車場。由於A344無法駛入唐俊街與唐明街交界，相信片中被警車擋着去路的救護車，並非前往接載周梓樂的A344；至於警方有否阻撓救援，發言人表示仍在跟進調查。

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕消防處 閉路電視 領展 尚德停車場 科大學生墮樓 周梓樂

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