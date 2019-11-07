新增8便利港人措施 大灣區放寬港人買樓 睇齊內地人

港人子女享學前教育 可考高中

韓正在會上稱，中央在制定惠港惠澳舉措時，注重讓廣大群眾看得見、摸得着、享受得到，是次政策為港澳居民在內地生活和工作提供更多與內地居民同等待遇，亦讓港澳專業服務在內地發展提供更大空間。林鄭月娥說，大灣區讓香港市民、特別是年輕人獲更多發展機會，又提到香港今年第三季經濟比去年同期下跌2.9%，更需積極推進各項有利經濟發展的工作，包括建設粵港澳大灣區。

買樓免居住工作證明

港府會後發稿公布新增8項便利港人措施，包括讓港人在大灣區內地城市購房時，與當地戶籍民眾看齊，豁免此前需繳納個人所得稅及社保，以及提交於當地居住、學習或工作的證明；而港人亦毋須申請內地銀行戶口或手機號碼，可於內地使用電子支付，惟目前僅有騰訊Ｗechat Pay Hong Kong、螞蟻金服Alipay HK、銀聯「雲閃付」及中銀的BoC Pay有此等服務。對於港人隨遷大灣區內地城市的子女，新措施保障他們享學前教育服務，亦開放予他們參加中考並入讀當地高中；新措施允許持香港身分證的外國人可申辦2至5年的簽證或居留許可，可多次於大灣區內地9市出入境及居留，毋須再逐次辦理簽證。按政制及內地事務局文件，截止今年7月底，共87萬名持香港身分證的非中國籍人。

利科研 放寬生物樣本出境

於推動創新科技方面，新增一項措施，容許部分香港的大學和科研機構通過其在內地設立的分校、醫院或分支機構，獨立申請抗體、血液等生物樣品等人類遺傳資源出境來港。政制及內地事務局文件稱，此舉有助香港研究人員做臨牀醫學及實驗，推動香港醫療科技發展。

（反修例風暴）