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習近平11年前已提三權合作

【明報專訊】對於國務院副總理韓正昨提及行政、立法和司法機關有共同責任止暴制亂，港大法律學院首席講師張達明認為不應過分解讀；全國港澳研究會副會長劉兆佳則認為，司法機構有需要加快處理反修例相關案件。

張達明：不應過分解讀

劉兆佳：部門協調欠佳

張達明認為韓正未有進一步演繹，故不認為有關說法是打擊司法獨立。他說，若韓正是要求司法機關按照本港法律，以及一貫的普通法原則，例如疑點利益歸於被告、無罪假定等來審理涉及暴力的案件，便沒有問題。

劉兆佳認為，韓正是要指出現時各部門在統籌協調方面不理想，例如公務員會公開指摘警方，立法會亦經常「拉布」，而司法機構的問題是程序太慢，無法應付由衝突引發的大量案件，有必要加快處理。

2008年，當時主管港澳事務的國家副主席習近平訪港，亦曾提到香港管治團隊要精誠合作，「行政、立法、司法三個機構互相理解，互相支持」，該番「三權合作」論一度引發爭議，大律師公會其後發表聲明，重申司法獨立，不能被視為政府管治團隊的一分子。

另外，政府早前向法庭取得臨時禁制令，禁止任何人非法地及故意地在連登和Telegram等媒介，傳播、發布或重新發布任何促進、鼓勵或煽動暴力的信息。保安局長李家超昨回覆立法會議員質詢稱，政府對於立法打擊網上虛假及危害公共安全信息持正面、積極態度，但需考慮如何與言論自由取得平衡。

提出質詢的民建聯葛珮帆促請政府效法德國、法國及新加坡等地，立法或修例打擊在網上發布虛假及危害公共安全的信息。資訊科技界議員莫乃光批評政府近期向法庭申請多項禁制令，是繞過法例，且禁制令範圍不清晰和過闊，令市民和業界擔心犯禁。他又批評警方近期去信社交媒體要求刪除部分帖文，是濫權和破壞言論自由。

（反修例風暴）

相關字詞﹕網絡禁制令 司法獨立 三權分立 韓正 禁制令 反修例風暴

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