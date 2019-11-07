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韓正：止暴制亂 特區三權共責 建制：非向司法施壓 泛民：令人非常擔心

【明報專訊】國家主席習近平周一在上海接見特首林鄭月娥，對林太表示高度信任 、充分肯定。主管港澳事務的國務院副總理韓正昨早在北京接見林太，說希望她牢記習近平的囑託，帶領特區管治團隊再出發、再前進。韓正提到，香港當前暴力活動還在持續，止暴制亂、恢復秩序仍是當前急務，「也是行政、立法、司法機關的共同責任，和香港社會的最大共識」。建制派認為韓正不是對司法機構施壓；民主派則認為有關說法令人非常擔心，香港一直三權分立，冀中央領導人慎言。

接見林鄭 稱充分肯定警隊

韓正昨早在釣魚台國賓館接見林鄭月娥，他在公開發言時說，近5個月的修例風波演變成暴力活動，嚴重破壞香港社會秩序、踐踏法治和挑戰「一國兩制」底線，使香港出現回歸以來最嚴峻局面，這種極端暴力的破壞活動，在當今世界任何國家和社會都不能容忍和接受。他說，中央體會到林鄭月娥率領特區政府千方百計穩控局勢，中央對此高度信任，對林太和特區政府的工作充分肯定。

韓正又說，對香港警隊克盡職守的表現充分肯定，中央將一如既往支持特區政府和香港警隊止暴制亂。他重申，四中全會的公報強調港澳要建立健全維護國家安全的法律制度和執行機制。

林鄭月娥對中央的支持和信任表示感謝，強調特區政府決心盡快把暴力停下來，讓社會回復平靜，重新出發。她說，示威暴力愈來愈烈，很多市民在鬥爭中受傷害，很多學生被捕，她感到非常傷心，而香港本來有不錯的經濟發展勢頭，包括大灣區和一帶一路機遇，現在受到很大影響，她感到非常痛心。

國務院常務副秘書長丁學東、港澳辦主任張曉明、香港中聯辦主任王志民亦有出席會面。

陳淑莊：判案不應聽中央 立會監察政府

對於韓正說止暴制亂是行政、立法、司法機關的共同責任，本身為大律師的公民黨陳淑莊說，若中央尊重一國兩制，希望對方慎言。她說香港一直奉行三權分立，法官判案時會考慮事實及法律根據，不應因中央指示而作相應判斷；而立法會不需協助政府，而是應監察政府。

張國鈞：法庭應加快審判案件

基本法委員會委員梁美芬稱，《基本法》列明行政、立法和司法互相制衡，但過去一些事件令人質疑三個機構分裂，她認為韓正提及的三權，不是完全無法合作，而合作亦不是指要從屬一方，韓正只是提出「希望」。她稱無人可以向香港法官施壓。

行會成員、民建聯張國鈞稱，司法機構在止暴制亂當中有角色，警方高效執法，法庭行政上亦應有效率，盡快審案判案，令社會知道相關罪行的嚴重性，他不認為韓正是對司法機構施壓。他又說不少地方面對社會暴亂都會設特別法庭加快審案。

張國鈞是區議會西環選區候選人，同區候選人還有彭家浩和黃美。

明報記者

（反修例風暴）

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相關字詞﹕張國鈞 梁美芬 陳淑莊 三權分立 止暴制亂 支持香港警察 韓正 林鄭月娥

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