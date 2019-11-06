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港聞
2019年11月6日星期三
港聞二
初創研多功能坐廁 轉一轉慳2平方米 方便輪椅 助居家安老
室內定位系統 準至3米內
資科辦申13億改善政府IT 增應用「轉數快」
紙巾架吹風機 公廁乾手設施有抗藥惡菌
4人合約終止 未搬離單位 龔如心弟妹遭華懋逼遷
倉務員否認強姦15歲兼職女友：有畀錢
政府動員百人清大埔連儂隧道
車底被裝GPS追蹤器 疑涉尋仇 跑車遭撞停 黑漢捱斬重傷
失車扮拋錨 狡計偷隧道巡邏車
社工涉姦智障女生 事主：街外被非禮屢遭撞破
野戰迷被殺案 友稱曾購裝備被死者「食價」
漫畫
【Emily】形容習見林鄭 建宗強心針論 網民：政府垂危？
【Emily】人民網話鄧炳強止暴「製」亂
【Emily】財會11月至2月加會9次 波哥：兩全其美
【Emily】胡志偉無得選保安Panel主席
【Emily】六旬陳財喜單手掌上壓拉票 李國邦一開波即告急
【Emily】覆核禁蒙面法 民主派眾籌近達標
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【明報專訊】（請看附圖）（尊子休假，黃照達代筆）
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初創研多功能坐廁 轉一轉慳2平方米 方便輪椅 助居家安老
室內定位系統 準至3米內
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