野戰迷被殺案 友稱曾購裝備被死者「食價」

兩名被告依次為地盤工人嚴汝衡（29歲）和海事處小輪助理周正賢（23歲），被控於前年5月28日，與黃朗祺一同謀殺郭葦諾。嚴另被控一項「作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為」罪。

稱死者認錯 「寧願畀你打」

綽號「MT」的譚家威（小圖）作供稱，讀中三時打野戰認識死者，並不時透過死者物色心儀的野戰裝備。譚稱，死者代他找首被告，為他物色一支夜視鏡，死者當時報價3.5萬元，其後譚發現貨不對辦，輾轉找到首被告對質，揭發死者報價時報大了4000元。譚之後在WhatsApp斥責死者，死者回應「我知我好過分，我都唔知講咩好，我𠵱家真係寧願畀你打一餐」。譚形容後來已原諒死者，二人仍是好友。

案發當晚與死者、首被告和「貓仔」黃朗祺一同登山的趙家進則供稱，首被告曾稱需與死者「上山試啲嘢」，着其他人留步，首被告於半小時後回來，稱死者收到短訊後，需立即下山。

趙形容自己當時感奇怪，曾致電死者，惟沒收到回覆。趙其後與首被告和「貓仔」分道揚鑣，獨自乘的士離開，其餘兩人則「繼續係山行其他地方，唔知佢哋行去邊」。案件今續。

【案件編號：HCCC149/18】