社工涉姦智障女生 事主：街外被非禮屢遭撞破

被告翟光輝（案發時55歲）被控11項非禮、2項企圖強姦、1項強姦、1項企圖在未經同意下作出肛交等合共19項控罪，其中4項為交替控罪。

載郊園侵犯 遇民安隊經過

事主X在錄影會面稱，2018年6月9日，被告在學校活動後載她往屯門食海鮮，其後帶她到停車場非禮私處及胸部，被保安撞見；兩人轉往上兩層位置，被告再非禮她，再遭途人見到「打野戰」，意指撞破她被非禮私處。被告之後載她到郊野公園非禮，但聽到民安隊經過，她「O晒嘴」及尷尬，被告終駕車離開。

X續說，她在記事冊寫下遭被告性侵犯的經歷，兩人曾在餐廳外「睇A片」，談及性話題，被告再非禮X。X承認收過被告禮物，包括書包、沐浴露等，對方有時每周給她100元，有時每月給她300元，估計總值8000多元。至2018年7月底，被告「被校長炒咗」，再沒有付錢。X曾拒絕收錢，但被告逼她收下。聆訊今續。

【案件編號：HCCC109/19】