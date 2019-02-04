車底被裝GPS追蹤器 疑涉尋仇 跑車遭撞停 黑漢捱斬重傷

事發昨凌晨零時許，該輛載有3名男女的奧迪TT跑車沿耀興道行駛，至耀東邨耀富樓對開時，被兩輛私家車追撞截停，4名蒙面刀手從兩輛私家車跳出，向跑車上的人施襲，跑車前座一男一女及時下車脫身，後座男乘客則走避不及，身中多刀倒地，刀手逞兇後登回私家車逃去。

坐後座難下車 走避不及

救護員事後接報到場，將捱斬男子送院搶救。現場消息稱，22歲姓周男傷者有黑幫背景，跟隨綽號「阿七」的黑幫老大，事件相信涉及黑幫仇殺。

據悉，周乘坐的跑車車底被裝上GPS追蹤器，刀手疑藉此追蹤伏擊，加上涉事跑車只有前車門，待前座乘客離開座位後，後座乘客才能落車，周疑因此走避不及，遭刀手追及。警方經初步調查後，將案件列作傷人，交由東區警區刑事調查隊第七隊跟進，暫未有人被捕。事發後現場留下大灘血迹。

七人車九龍灣燒毁 疑涉案

另外，事發後約15分鐘，一輛七人車在九龍灣宏茂街路邊遭縱火焚燒，消防員到場開喉將火救熄，警方到場發現該車車頭有撞擊痕迹，車頭「泵把」亦裝有兩個車牌，相信掛上假牌。警方不排除刀手斬人後，駕車到九龍灣燒車滅證。