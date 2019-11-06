倉務員否認強姦15歲兼職女友：有畀錢

報稱倉務員的被告陳永霑（38歲），否認去年4月17日強姦當時年僅15歲女子X，亦否認同月20日刑事恐嚇X。

控方昨庭上播放X會面錄影，來自單親家庭的X表示，因看見母親含辛茹苦，「我同家姐用iPhone，阿媽只係用Samsung」，希望掙外快給母親買新iPhone，所以去年4月起當兼職女友，在Instagram「搵客」，「原本可以話做到風生水起」。不久被告約X見面，她自稱16歲，答應以1.5萬元讓被告「包月」。

少女：掙外快買新iPhone予母親

X續稱，被告與她在時鐘酒店「做約定好嘅嘢」，包括親吻、擁抱、替被告手淫、讓被告摸身體「抽水」等，但從沒答應性交。惟被告先後3次用陰莖插入X私處，又沒有使用安全套，令X哭泣，更形容當時「崩潰到一個極點」。

X指出，被告事後只付她700元。X坦言感介懷並稱「佢都畀咗錢，咁咪算囉」，可是3天後被告跟X說「拍咗片」，並將偷拍片段截圖，問她「如果公開咗會點？」，着X要「諗辦法塞住佢把口」。X認為，被告要脅她「乖乖就範」，X感到害怕遂聯絡社工，被告被捕。控方開案陳辭指，被告被捕後曾在警誡下表示，「有畀錢，冇強姦」。案件今天續審。

【案件編號：HCCC264/19】