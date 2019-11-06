4人合約終止 未搬離單位 龔如心弟妹遭華懋逼遷

原告華懋代理有限公司，分3案入稟申索，首案訴龔因心、次案訴龔中心、第三宗訴龔仁心及其妻劉元春。

稱沒按協議搬走 索賠每月6萬租金

入稟狀指，4名被告分別於1980年11月至2008年4月與原告簽訂僱傭合約，為其前員工，4人受僱期間可入住涉事單位。4人自2012年分別居於摩星嶺華亭閣和3個單位。上述所有物業業主為「安居有限公司」，原告則為租客。據公司查冊資料，安居有限公司董事為華懋集團財務總監陳鑑波，而公司地址則位於華懋旗下荃灣如心廣場。據華懋集團官網，華亭閣物業有18個單位，每個單位實用面積約1800呎。

今年8月，原告終止4人僱傭合約，並表示4人若另簽協議，便可繼續住在涉事單位作為退休福利，惟他們沒有簽署，故4人須於今年11月2日前遷出。4人沒按協議搬走，原告要求他們交還單位，及須繳付每月逾6萬元的逾期佔用單位租金。

龔仁心：上法庭再講

對於被要求遷離單位，龔仁心回覆本報時稱「上咗法庭嘅事，上法庭再講啦」，現時無回應。被問及他涉拒簽的華懋集團協議內容，龔仁心回應稱「無嘢講」。

資料顯示，時任華懋慈善基金理事會主席龔仁心今年5月曾召開記者會，稱遺產管理人羅兵咸永道會計師事務所帳目管理不善，7月入稟高院要求更換遺產管理人。華懋當時澄清，記招與集團無關，羅兵咸永道稱龔指控失實。華懋其後以集團內部文件疑遭外泄為由，凍結龔仁心、龔中心和龔因心之管理層職務，而遺產管理人亦終止龔仁心、其妻劉元春在管治委員會委員的職務。

【案件編號：HCA2025/19】