紙巾架吹風機 公廁乾手設施有抗藥惡菌

內側門把平均總含菌量最高

理大護理學系聯同醫療科技及資訊研究團隊於2017年4月至8月，在55個公共洗手間的紙巾架出紙位置、乾手機出風口、抹手紙和洗手間大門內側門把採集了220個樣本，發現52個品種的細菌，當中洗手間內側門把的平均總含菌量最高，達每平方厘米148粒菌落；乾手機上亦有138粒至142粒菌落，包括大腸桿菌、奇異變形桿菌、腐生葡萄球菌、金黃葡萄球菌等。

清潔鼻孔後觸碰門把留菌

研究亦發現，收集到的31個葡萄球菌樣本中，87%對至少一種一線抗生素具有抗藥性，有7個樣本更對至少3種抗生素有抗藥性。有3個金黃葡萄球菌菌株由男洗手間的內側門把採集到，理大醫療科技及資訊學系博士蕭傑恒指出，金黃葡萄球菌多於鼻孔找到，相信是有人在廁所清潔鼻孔後無洗手，離去時觸碰門把時留下。

蕭傑恒表示，參考外國醫院廁所的乾手設施含菌量，香港公廁情况大致相若，認為香港廁所相對乾淨，但清潔工或較少留意清潔乾手機及門把等位置，故含菌量相對較高。

護理學院博士孫桂萍亦表示，採集樣本時發現部分廁所的垃圾桶直接置於乾手機下方，容易把垃圾桶的細菌到處吹，甚至有人把乾手機當垃圾桶，丟棄垃圾在內。她建議於廁所內換上有蓋垃圾桶，並多建無門洗手間，減少市民洗手後接觸門把細菌。問到若乾手機有菌，是否抹手或不吹乾比較好，孫說若不把雙手弄乾，有水的雙手摸到其他物件更易沾菌。