資科辦申13億改善政府IT 增應用「轉數快」

車牌系統康文署演藝資訊網站應用

資科辦昨向立法會提交文件，申請2020至21年度13億元撥款，提升政府部門的資訊科技服務和運作效率，以及加強系統保安，較2019至20年度申請的11.2億元增加16.1%。

在推廣電子政務方面，資科辦已要求各局及部門採用流動友善的設計開發新的電子政務系統，亦會將已有政府部門採用的「轉數快」和共用二維碼，推廣至第5代車牌及駕駛執照綜合資料電腦系統、康文署的一站式演藝資訊網站以及海關的「應課稅品系統」及「道路貨物資料系統」網站。政府代表稍後會到立法會詳細解釋使用方法。

所有部門開放數據 增應用機械人

資科辦亦已要求所有局和部門開放數據予公眾使用，以及加強應用機械人技術︰如統計處會開發統計數字互動數據發佈系統、土木工程拓展署於網上發放空載激光遙感測量（蒐集山坡資料）數據，地政總署的「地理資訊地圖」亦會推出聊天機械人服務。

撥款亦會用作政府部門硬件及軟件系統技術更新及加強資訊科技保安。