初創研多功能坐廁 轉一轉慳2平方米 方便輪椅 助居家安老

明報記者

旋轉廁板有扶手 助側身坐上

理工大學一連3天的初創企業巡禮昨日揭幕，展出24項去年獲理大資助或培訓的創新項目。創新企業「Doozy」主力研發適合香港狹小居住空間的長者無障礙設備，聯合創辦人鄧曉瑩表示，公司研發的多功能坐廁，備有具扶手的可旋轉廁板，讓坐輪椅者能輕易側坐上坐廁，其後再轉回正常方向如廁，毋須轉動輪椅。這個旋轉廁板設計，令本來普遍需逾6平方米的無障礙浴室，減至4平方米就已足夠安裝無障礙設備。

扶手內置健康評估裝置 可測血壓

她續說，扶手有內置健康評估裝置，如廁時可收集血壓等健康數據，減省檢查時間。

鄧說由於現時扶手廁板只可裝在特別設計的坐廁上，正與地產商聯絡，游說他們建設項目時安裝特定的坐廁，讓住戶只需購入扶手廁板即可使用，減低成本；團隊未來亦會研究可於多款坐廁安裝的扶手廁板。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676