【Emily】1000萬求一路神秘人現身

哈爾濱政協 中道集團董事長

莊紫祥噚日現身記者會，話6月起因為社會紛爭好唔開心又瞓唔着，於是聲稱拎出1000萬元，呼籲香港人交啲「有希望」嘅民生方案，「用愛來解決呢件事」。

對於美心集團創辦人伍沾德長女伍淑清話要「放棄年輕人」，莊紫祥就話無可能，仲話𠵱家嘅年輕人20年後會做晒社會上重要嘅崗位，反問「社會點放棄年輕人呢？」

喺記者會上猛講好愛香港同年輕人嘅莊紫祥話：「愛係要畀錢嘅，無錢點有愛？飲水唔會飽，叉燒包都無咁好食，鮑魚就好食啲。」對於年輕人提出嘅「五大訴求」，佢唔表態，話自己支持唔支持都會「中槍」，不過𠵱家唔係打緊仗，只係屋企事，而既然係家事，與其理論，不如斟杯水表達愛同關心。

拎1000萬出嚟代表誠意

700萬畀評選員

莊政協聲言拎1000萬出嚟，係代表佢嘅誠意，但又話當中700萬係畀評選員，市民上網登記就可以做評選員；其餘300萬就畀提出方案入圍100強嘅參賽者，方案要同民生有關，唔可以包含政治元素，而佢會親身去問清楚入圍嘅人係咪愛惜香港，同安排佢哋化妝，「希望佢哋更識演出、更搞笑」。冠軍可以有100萬元，仲有「最佳演出獎」88,888元，出年1月13日會公布得獎名單。

莊政協仲話𠵱家同電視台傾緊，研究錄播比賽過程，仲想請最後十強參賽者幫佢打工。佢話自己從事金融科技業，想請最後十強參賽者合力寫個方案，到時佢再交畀政府，甚至交埋畀中央政府。