夫涉剪刀行兇 妻傷口70處

案發後自首 被告否認謀殺

控罪指出，在酒樓任職廚師的被告蕭偉昌（案發時58歲）在2016年12月30日在香港謀殺女子黃淑珍（終年54歲）。案情指出，被告與死者於1984年結婚，育有一子一女，現年29歲的兒子任職警員，幼女任職銀行出納員。

被告兒子蕭啟安（譯音）在庭上供稱，涉案位於澤豐花園的單位由父母於1988年聯名購入，在案發前數月家人已出售該單位，購入同屋苑另一較大單位，新單位註冊業主為蕭啟安，按揭則由全家共同承擔，預料2017年3月新居入伙，期間向新業主租住舊單位。

分房多年 事前妻質疑夫出軌

控方案情指出，被告於2016年12月30日晚上11時半到青山警署自首，聲稱殺了妻子，願意坐監20年，並在警方會面下透露，兩夫婦感情不佳，已分房10年。案發前3天，被告身體不適到診所求診，案發日他睡到晚上9時起牀，要求死者預備晚餐，但死者反着他找自己女友，兩人開始爭吵起來，被告從抽屜中取出剪刀，插了死者5至6下。

被告之後洗澡更衣，取了人民幣打算返內地，並帶着放有染血剪刀和衣服的白膠袋離家棄掉，最終決定自首。警方其後到案發單位調查，發現死者倒斃牀上，驗屍官指死者因身體多處被插傷死亡，身上有多達70處割傷和瘀傷等，並在死者喉骨內找到涉案剪刀尖端的碎片。

【案件編號：HCCC417/17】