駐校社工涉姦智障女生 事主述經過：怕被殺

被告否認19項性侵控罪

被告翟光輝（案發時55歲）被控11項非禮罪、2項企圖強姦、1項強姦、1項企圖在未經同意下作出肛交，共15項控罪。另有4項交替控罪，即1項與精神上無行為的人非法性交，2項企圖與精神上無行為的人非法性交、1項企圖與精神上無行為能力的人作出肛交。

案發於2017年7月29日至2018年6月9日，地點包括涉案學校、大廈天台單位、公園、港鐵站等，被告曾同日5次犯案。女事主X當時介乎15至16歲，被告涉首項非禮罪時，事主未滿16歲。

涉案地點包括校內社工室

控方在開案陳辭稱，X患自閉症及輕度智障，案發時在特殊學校讀中五，被告則為駐校社工。

被告在2017年起趁X參與課外活動後、午飯時間或兩人外出時侵犯她。首次非禮案發於同年7月29日，X參與高爾夫球活動，被告摸她大腿及手臂，X曾拒絕，但不獲理會。被告其他日子分別在學校天台、校內的社工辦公室，被多次非禮臀部及腰部，甚至私處。

翌年4月4日，被告涉帶X到朋友的天台單位大肆非禮，包括摸胸、指插陰道、戴安全套企圖強姦她，未能得逞後再嘗試，終強姦了X；更在她不願意下嘗試肛交不果。

5月至6月，被告涉在校內社工辦公室多次非禮X，更企圖強姦她。被告曾向X送禮物及金錢，總值8000元，X曾拒絕收錢，但被告堅持她收下。不久，同校學生家長告訴X的母親，說被告特別關心X，母親查看女兒的WhatsApp對話後，發現X與被告的關係不尋常，遂向校方投訴，最終報警。

事主：望住門口 好想走

X在錄影會面稱，2018年4月4日，被告帶她到朋友的天台單位強姦她，她形容「痛到講唔到嘢」，並稱「望住門口，好想走」，但害怕被告會「殺我」。聆訊今續。

【案件編號：HCCC109/19】