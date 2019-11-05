兩男控謀殺野戰迷 疑手機群組商行兇 控方：裝備買賣糾紛觸發

被告依次為29歲地盤工人嚴汝衡（洋名Martin），以及23歲海事處小輪助理周正賢（洋名Benard）。兩人否認於前年5月28日，與黃郎祺一同謀殺死者郭葦諾（洋名Bosco）。首被告另否認同日與黃暐浩作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為，即令郭iPhone內儲存的資料被移走或刪除。

首被告曾短訊稱欲傷害事主

控方開案陳辭指出，死者生前喜歡玩野戰遊戲及蒐集軍事裝備，並因裝備的供應問題與首被告有衝突，首被告遂心生不滿，計劃教訓對方。控方指出，兩名被告與死者同為WhatsApp群組「午夜郊遊群」的成員，而首被告前年3月曾在群組稱不會原諒偷竊朋友東西的人，當中包括事主，又稱「現在沒有人能幫助Bosco（即事主）」、「可隨心所欲地×他」。同年4月，首被告分別在飯局和短信提出欲傷害死者，並會邀請他參加「夜間行動」。

控方指出，案發前一至兩天，首被告透過短訊與次被告及另一人黃朗祺聯絡，稱死者與另一友人「05」分開後，便「做低佢」（take him down），次被告亦需帶同其他物品撤退，而「做低佢」、收拾相關物品和隱藏屍體的過程只有4至5分鐘。首被告又計劃，當日將透過無線電告訴「05」死者已離開現場。控方認為，眾多對話紀錄顯示，兩名被告有意圖謀殺，或對死者造成嚴重傷害。

事主應邀夜行 山上遇害

控方又指出，案發前一晚，死者應邀出席活動，與「05」、首被告和黃朗祺登上衛奕信徑。眾人休息期間，首被告要求「05」和黃朗祺留步，自己與死者繼續登山。半小時後，首被告獨自下山，稱死者收到短訊後已匆忙離開。至同日清早，首被告告訴黃暐浩「任務完成，現保持低調」，又着對方清空和變賣手機。

死者屍體於翌日被發現，控方形容死者當時滿身是血，頭及上半身被麻包袋包裹，驗屍報告顯示死者頸被刺多次，造成大量出血，頭骨亦有骨折。警方後來在現場附近發現一支約3呎長鐵通，驗出屬死者的血迹。聆訊今續。

【案件編號：HCCC149/18】