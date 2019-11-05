專欄：中國發展「區塊鏈」 所為何事？ ／文：章濤

在此時推動區塊鏈的發展，是希望為數字人民幣鋪路。中國人民銀行發行數字人民幣已是人所共知的事，雖則具體推出日子、配套政策等未出台，但推動區塊鏈發展，不但能為數字人民幣建立制度，亦可強化其功用。

金流追蹤更高效 控制更深

長遠來看，發展區塊鏈將可提高中國金融制度的效率。若成功將區塊鏈的重要特質，如智能合約、不可竄改、數據庫分散等應用至數字人民幣之上，就可令國內的金流追蹤變得更高效，大大減低用在金流審計的時間、人力等成本；亦因為追蹤有方，處理犯罪收益、逃稅、洗黑錢等的難度會提高，甚至絕迹。從國家層面看來，此舉確實有極大好處。

但在個人財產、信息流通的層面來看，則意味着更深層次的控制。於我而言，區塊鏈的核心理念乃是去中心化，雖然目前未有公布區塊鏈發展的具體政策，但亦不難猜想，中國的區塊鏈不會往去中心化的方向發展，估計只會限定政府部門、認可機構才可做節點，民眾並不能參與其中；發展區塊鏈也就是要用去中心化的技術去強化中心化的管理。將控制的手伸至區塊鏈這一板塊上，是極具中國共產特色的金融革新。

當區塊鏈加上數字人民幣，意味着投資者、小商戶的每一個商業活動都會赤裸裸地暴露在執政者眼前，要評定這事是好是壞？言之尚早，但以國家任務而言，這事確是勢在必行。

作者 章濤（UDomain集團主席、無線科技商會永遠榮譽主席）

[章濤 財科暗戰]