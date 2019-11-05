數碼港1月推金融科技培訓 政府資助八成

上年度初企融資創新高 今年放緩

任景信表示，2018年創投表現特別好，數碼港初創企業2018/19年度融資額創新高，達55億元。不過，受中美貿易戰影響，投資者更審慎，數碼港初創企業今年4至9月融資額為23億元，增長比去年同期放緩，料下半年融資增速持續放緩。

為使初創企業有更多機會接觸投資者，數碼港今明兩日舉行「數碼港創業投資論壇」。任景信表示，企業創投為未來一大趨勢，因傳統大型企業正尋求以創新科技應用方案為業務轉型，相信企業創投有助推動及開拓新資金流。活動亦會探討中國及一帶一路科技投資市場前景、中美科技冷戰等。

另外，《施政報告》提出加強對金融業界的金融科技培訓，數碼港明年1月會推出針對在職金融從業員的金融科技培訓計劃。合資格金融從業員可獲政府資助八成費用，預計逾1500人受惠。

30培訓項目 首批月中公布

計劃提供逾30項培訓項目：針對金融機構行政人員及決策者，專家將分享監管科技、保險科技、資本市場交易、網絡保安及區塊鏈等發展趨勢；針對一般從業員，內容涵蓋數碼思維、數碼資產管理、人工智能應用及用戶體驗等。首批培訓項目詳情11月中公布，接受網上報名。數碼港公眾使命總監陳思源期望，計劃可讓不同崗位和階層的金融從業員加深對金融科技了解，鼓勵傳統金融企業加快數碼轉型，提升競爭力。

明報記者