「親建制」專業人士組聯盟 挑戰工聯民建聯

郭偉強：他說熟區 無大廈熟他

保民聯派出3名成員分別出戰大圍、愛秩序灣及和富，這3個選區都有建制派區議員競逐連任，分別包括民建聯董健莉、郭詠健和連續兩屆自動當選的工聯會雙料議員郭偉強。郭偉強接受本報查詢表示，難評估保民聯對其選情有否影響，形容其保民聯對手林斯嵐「好有趣」，「他稱自己是建制派，但就只是選擇建制派的選區（參選）」，質疑保民聯根本無衡量過勝負，亦非為要勝出選舉而參選。郭偉強續說，街坊是心水清，強調建制派一直有實務工作，「他說自己熟悉該區，但當區無邊幢大廈是熟他」。被問到對自己選情有否信心，郭說信心要有，但也要謹慎。

召集人：感當區做不好 剛巧與建制衝突

對於被親中媒體質疑是「偽建制」𠝹票，袁桂禧表示，成員是在居住區域參選，參選是因覺得當區民生工作做得不好，而非狙擊建制派，強調希望做好社區建設、專注民生，「我們是親建制派，選區剛巧與工聯會或者民建聯有衝突，未知是否因為這個原因，令我們被攻擊是𠝹票」。袁稱，「我自己落區時，都曾被人鬧我是民建聯B隊、出賣港人。」被問到保民聯實際上是否「連登仔」，袁回應說，自己無連登帳號，稱連登只是一個平台發布信息，「如獲任何平台的加持，我都歡迎」。

保民聯最近在社交網站批評黃之鋒等人在選舉簡介會示威，「此等目無法紀之行為美其名揮動言論自由旗幟，卻令他人蒙苦……暴力或滋擾行為必須被制止，以確保選舉公平公正進行」。

根據上屆區議會選舉的結果，郭偉強是自動當選；董健莉以1562票之差大勝民主派候選人，但當區今屆有4人參選；郭詠健在上屆選舉以319票之距勝出選舉。

（區選前哨戰）