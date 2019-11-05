「獨立泛民」「親建制」素人 被質疑𠝹票 曾為鄭泳舜助選 「民主派」自認世界仔想見識

明報記者 楊康琪

出戰中西區寶翠選區的民主黨楊浩然，在上屆區選對撼報稱獨立的葉永成，以69票落敗。楊今屆再接再厲挑戰葉，但在提名期最後一天，報稱社會企業顧問的馮敬彥突空降參選。馮在社交網站分享反修例遊行相片，註有「香港人加油」字眼。但馮被網民發現曾出席中聯辦酒會，甚至去年立法會九龍西補選中為民建聯鄭泳舜助選，而被質疑「扮黃絲」。

空降者：倘扮黃不會貼酒會照 民主黨人：靠選民看清

馮敬彥接受本報查詢表示，若自己是中聯辦的人，根本不會提出五大訴求、或明言要捍衛大家討論港獨的自由。他形容自己是「世界仔」，出席中聯辦酒會甚至為鄭泳舜助選「只是想見識下」，亦曾與民主黨主席胡志偉合照。「我是有參加建制活動，但不能因此指我與建制派有關。如果我想扮黃，為何要在社交網站上分享出席中聯辦酒會的相？」馮強調自己是「獨立民主派」，「我不會透露有否衝擊過，但我都是黑衣人……我是不會怪責或否定前線的行動」。

對於有自稱「獨立民主派」候選人空降，楊浩然擔心影響選情，指自己上屆以些微之差落敗，「現時要靠選民自己看清楚」。楊又稱網上討論區有很多證據證明馮敬彥有建制背景。

最後一天報名 黃成智：選民想多些選擇

另外，民主黨前黨員黃成智亦在提名期最後一天報名參加北區彩園選區，同區有民主黨林子琼與民建聯蘇西智，黃因此被質疑𠝹民主黨票。黃成智說1980年代就開始參選，是次希望可獲議席為社會做事。對於被指𠝹票，黃稱「我不認識林子琼……我亦無阻民主黨參選……選民亦不想二分化，選民是想有多些選擇」。他稱在北區工作多年，連民主黨立法會議員林卓廷都不及他。

彩園邨曾是黃成智老巢，但去年新界東立法會補選他在該邨只取得133票。林子琼說已預料有133票投向黃，但有信心取得年輕選民支持，亦強調自己一直在彩園選區工作，「沒有什麼好擔心，交由選民選擇」。

林卓廷參選石湖墟，同區有新民黨孔永業和梁金成。鄭泳舜參選南昌北，對手有劉家衡及王曉聖。其他區候選人請見表。

（區選前哨戰）

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