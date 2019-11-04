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港聞
2019年11月4日星期一
港聞二
AI攝錄機捉違例車 擬明年初試行 區會文件稱中西區試點 議員運輸界批無諮詢
研發機構：新系統可辨車種 以秒計逗留時間
林鄭周三見韓正 劉兆佳料不談去留
泛民30區撞區 區會過半目標現暗湧 沙田深水埗最有望翻盤 兩區皆相撞
建制6區相撞 實政圓桌佔4區 中聯辦有否協調？田北辰：「球證」影響力減
IT青年建網站 「fact check」候選人 連登招人Tg管理 網主：助捉鬼不標籤
稱「天滅中共」可入閘 黃之鋒斥確認程序無標準
物理治療師籲勿輕視行山 不熱身易傷關節
市建：重建項目變居屋綠置居機會微
慳電最多七成 運作溫度下降 工作壽命延長 稀土製永磁摩打 節能風機吹出商機
英美日3主要對手 本地薑產品性價比佔優
漫畫
【Emily】周浩鼎：我同老婆冇申請綠卡
【Emily】8個油尖旺區議會候選人發起 網上聯署 要求警向公眾開放遊樂會
【Emily】行山垃圾第一位：紙巾
【Emily】「佛你跑」 BB長征天壇大佛樓梯
【Emily】文化中心管風琴 譜妙韻也譜良緣
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【明報專訊】（請看附圖）（尊子休假，黃照達代筆）
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