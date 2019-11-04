英美日3主要對手 本地薑產品性價比佔優

公司現時主要有3個對手，分別是美國、英國和日本的公司。3間公司都已應用永磁電動摩打製造風機，亦已轉移至內地生產。3間公司產品定價均較該公司同級產品高10%至20%，而且公司產品比這3間公司的同級產品省電15%，產品具有相當性價比優勢。

為保護商業秘密，公司投資500多萬元在台山自設廠房加工線路板，產品中只有金屬部分、線圈以及永磁體外判加工，其他重要工序包括線路板加工、載入軟件、最後組裝等，全部在自設廠房進行。

產品在香港、台灣和內地取得專利，正申請歐盟專利。公司先後在「瑞士日內瓦國際發明展」中獲得金獎，以及在「香港科技大學百萬獎金創業大賽」中獲得優異獎。

永磁摩打用途廣 開發水泵市場

翟炳權認為，除了中央空調系統的風機，還有其他設備可以應用永磁電動摩打來提高能源效益，包括各類型水泵，可用於中央空調系統、大廈食水及污水泵、快艇推進等。另外亦可用於農業用抽水機、大型風扇等。該公司計劃推出水泵系列產品，但需改寫軟件及重新設計配件，料一年後推出首批產品。