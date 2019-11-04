慳電最多七成 運作溫度下降 工作壽命延長 稀土製永磁摩打 節能風機吹出商機

明報記者 薛偉傑

微電有限公司（Mictronics）共同創辦人翟炳權表示，2015年1月他和兩名朋友合資創辦公司，其中一名創辦人是本地電機工程學者蘇廷弼博士。後者曾經在城市大學建築系任教，現時大多數時間在外國居住，但仍有在英國和內地某些大學擔任客席教授。

投資1000萬 產品去年推出

公司業務是研製節能風機，應用於中央空調系統。早在公司成立之前，蘇廷弼已用了4年多預研。公司成立後再用3年時間，累積投資接近1000萬元，包括用於研發、測試、申請專利、自設廠房，以及取得檢測公司的安全認證，終於在去年1月正式推出產品。

翟炳權指出，與傳統風機相比，該公司的風機最大特點，是採用永磁電動摩打製成。由於永磁電動摩打磁石是用稀土原料製成的永磁體，毋須像傳統勵磁電動摩打般倚靠電流產生磁場，故能顯著降低耗電和溫度。

其次，風機還採用無段變速設計，加上公司用了一年半來研發控制軟件，令其風機的節能效果非常出色。不計算中央空調系統以雪種製冷的部分，只比較風機耗電，與傳統採用勵磁電動摩打的風機相比，該公司的風機高速時可以節省50%或以上電力，中速時可以節省60%或以上，低速時更可以節省70%或以上。由於工作溫度下降，間接延長風機壽命，正常運作下其壽命可達8萬小時，比傳統產品長逾倍，每年更可節省1至2小時的清洗及維修工時。

至於該公司的風機的售價，會比傳統風機高出不到30%。翟表示，一般來說以每日開動16小時計算，大約兩年累積省下的電費可抵消購入該公司的風機的開支。

即使產品性價比吸引，翟炳權稱最初也曾遇上重重障礙，公司讓大企業免費試用一段長時間，才能夠取得首批訂單。他解釋，有些企業決策者採購時，考慮的往往不是最好的成本效益，而是自己如何避免「孭鑊」。他續稱，這些決策者的想法是，採購傳統外國名牌，往後若出事，其他人也會覺得無可厚非，他們大可毋須負責。相反，若採購名不經傳的新公司產品，一旦出事就難以脫掉責任。這種「保險」的想法，令到大企業在採購時往往奉行一套慣性做法，只會在少數傳統名牌中選擇，極少願意光顧初創公司。

免費試用建商譽

翟炳權表示，公司成立不久曾讓一間本地酒店免費試用風機產品原型，每日24小時開動，連續試用3至4年，其間沒有零件損壞、軸承損耗以及噪音問題，該酒店才願意正式落單採購。

打開缺口有成功個案之後，其他大機構都比較願意放下戒心。去年至今，內地中央電視台、香港維他奶和科學園，分別向該公司採購了30部、180部和287部風機。今年9月，港鐵將軍澳寶琳站亦安裝了一部風機試驗效果。

港市場料每年需35萬部

現時，公司在香港和內地共有大約100個客戶，其中幾個持續落單採購，另外90多個則仍在小規模使用或試用階段。成立至今，已在香港和內地分別付運約3000部及1000部風機。翟表示，新加坡政府一個部門近日派人來港，與該公司商討大量採購；稍後亦有機會在江門市取得一些訂單。雖然創業初期較為辛苦，但近期的付運量已明顯增加。翟炳權表示，以近月增長估計，可望9至12個月後收支平衡。翟稱，單是香港的建築物的中央空調系統，以他所知每年需要更換35萬部風機。中長期來說，他們對這盤生意相當有信心。