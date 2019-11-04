市建：重建項目變居屋綠置居機會微

特首上月發表的《2019年施政報告》，要求市建局在重建項目提供更多首置上車盤單位。韋志成昨日出席無綫節目《講清講楚》時表示，未來5、6年建成的5000多個單位將改成「首置」單位，比例會按地區再決定。短期內土瓜灣「煥然懿居」旁邊的項目有約300多個新單位，會轉為「首置盤」，日後亦會多推兩房及三房等較大單位。

韋志成指出，根據過往分工，市建局着重於私人市場，公營房屋則交由房委會及房協負責，他認同有關分工合理，亦應盡量維持，故市建局興建居屋及綠置居等項目的機會微。除了因金錢方面考慮外，如要求市建局不斷供應公營房屋，勢必會拖慢市區更新工作進度。

現時流動資金120億

料4年後需融資

另外，韋志成昨亦發表網誌，稱市建局流動資金實質只有約120億元，未計及配合政府房屋新措施，市建局3至4年後便會出現流動資金短缺，需要向外融資。他表示如政府批准市建局提高融資上限，並進一步提供擔保，將可降低融資的利息開支；當局亦可以向市建局提供土地，減輕提供首置或資助出售單位對局方流動資金的壓力和負面影響。