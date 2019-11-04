物理治療師籲勿輕視行山 不熱身易傷關節

戴麟趾康復中心一級物理治療師陳嘉敏說，行山受傷傷者多數很久沒行山或少運動，踏入秋天便行山，但關節根本未預備好，令關節痠痛。他說，行山是種要使用全身肌肉的長時間耐力運動，對於肌肉需求大。

勿穿牛仔褲 路崎嶇穿高筒鞋

近年流行「行山打卡」，不少愛美的女生為求拍攝美照，往往會穿牛仔褲、布鞋等「行街」裝束行山。二級物理治療師陳以立說，行山時間長且動作大，牛仔褲散熱慢，也不利於跨大步，宜穿寬鬆衣物；而布鞋的保護力也不夠。陳嘉敏補充，市面有多款不同的登山鞋，要挑選鞋底坑紋較深的，才能有效抓住地下；鞋頭最好較硬，保護腳趾。如果登山者希望走崎嶇的路，宜穿高筒行山鞋；若走平坦山路，又想挑戰速度的話，適宜穿低筒，較輕身的鞋。

陳嘉敏說，他最常遇到的行山後創傷是膝關節痠痛，建議行山前必須熱身，運動後也需要伸展，同時需訓練下肢肌肉，以增加肌肉力量，減低受傷風險及因乳酸積聚而引致的肌肉痠痛。他又提到，足踝扭傷也是常見的一種創傷，受傷原因通常是因為山路崎嶇不平，導致「拗柴」。如果不加理會，腫痛會一直持續，長遠更會影響足部活動能力。

陳嘉敏又說，登山者絕不適宜獨自上山，若然登山者在上山途中受傷，可以隨身衣物紮一下自己腳踝，以固定傷口，再由朋友攙扶下山；回家後也應該以冰敷患處，以減輕腫脹。此外，也可使用肌內效貼布，利用貼布特有的張力和回彈性作用，促進淋巴及血液循環，減輕關節腫脹。